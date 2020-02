Primeres reaccions a la cancel·lació del Mobile

Telefónica ha assenyalat que entén la decisió de la GSMA, entitat organitzadora del Mobile World Congress (MWC) de cancel·lar finalment l'edició de 2020 i ha agraït l'"enorme esforç realitzat", tant per l'organització com per part de les autoritats.









La GSMA ha anunciat aquest dimecres la seva decisió de cancel·lar l'edició d'enguany del congrés pel brot internacional de coronavirus i després que una trentena d'empreses haguessin anunciat en els últims dies que no assistirien.





"Telefónica entén la decisió de la GSMA de cancel·lar el Mobile World Congress 2020 per la situació generada pel coronavirus. Apreciem l'enorme esforç realitzat tant per l'organització com per les autoritats", indiquen des de l'operadora.





Així mateix, l'empresa de telecomunicacions ha ressaltat que "sempre ha donat suport, dóna suport i donarà suport a Barcelona com a ciutat amfitriona del ", el major esdeveniment de la indústria mòbil a nivell mundial.













La vicepresidenta primera del Govern central, Carmen Calvo, creu que la cancel·lació del Mobile Congress a Barcelona no està justificada "per raons sanitàries", si bé ha dit que l'Executiu "entén" la suspensió per evitar que un esdeveniment "tan prestigiós" es converteixi en una convocatòria menor per les nombroses cancel·lacions d'empreses participants.





En declaracions als mitjans de comunicació al final de la seva compareixença en el Congrés dels Diputats per a presentar els objectius del seu departament, Calvo ha incidit en què la cancel·lació de la fira no es deu a motius sanitaris perquè Espanya estava preparada perquè tot transcorregués amb "garanties".





"Som un país que ha seguit les recomanacions estrictes de l'OMS, que tenim un sistema de resposta molt qualificat i molt solvent", ha subratllat, abans de recordar que a Espanya només s'han registrat dos casos d'infectats pel coronavirus que van evolucionant "molt bé".





APARTAMENTS TURÍSTICS





L'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona (Apartur) ha assegurat que la cancel·lació del Mobile és un cop "molt dur" per al sector. En un comunicat, l'associació ha lamentat la decisió de la GSMA de cancel·lar l'esdeveniment, encara que ha assenyalat que entén la decisió, ja que arriba per motius de salut pública.





El congrés suposa per al sector uns ingressos de 14 milions d'euros, la qual cosa suposa el 4% de la facturació anual dels habitatges d'ús turístic de Barcelona: "Servia per a salvar la temporada baixa".





El secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, ha considerat que són necessaris "plans de contingència" d'administracions, patronals i sindicats davant els efectes de la cancel·lació de el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona.









En una piulada, ha assegurat que la cancel·lació del MWC és "conseqüència de la gestió alarmista d'empreses tecnològiques que des de la supremacia de la globalització menyspreen els efectes locals".









"Ara són necessaris plans de contingència d'administracions, patronals i sindicats davant efectes econòmics i d'ocupació", ha conclòs.