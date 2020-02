Veneçuela: 5.076 joves menors de 30 anys morts el 2019

En 2019 van ser assassinats a Veneçuela almenys 5.076 nens, adolescents i joves menors de 30 anys. L'informe de l'Observatori Veneçolà de la Violència (OVH), publicat el 18 de febrer, inclou a les víctimes d'homicidis i episodis de resistència a les autoritats policials o militars.





De les 5.076 víctimes registrades l'any passat, 102 eren menors d'11 anys, 392 tenien entre 12 i 17 anys, 2.661 entre 18 i 24 anys i 1.921 entre 25 i 29 anys.





"Cada dia de 2019, 14 nens i joves van morir per raons violentes. Sis van morir cada dia com a resultat de les accions letals dels oficials de policia i el 41% de les morts per resistència a l'autoritat es van produir contra joves d'entre 18 i 29 anys", indica l'informe corresponent a l'any 2019. "La mortalitat violenta redueix l'esperança de vida dels joves a Veneçuela", conclou l'informe.





Segons les mateixes dades, 234 morts van ser de dones, o el 5% de totes les morts entre els menors de 30 anys.





L'OVH destaca que la mitjana diària de morts violentes de joves va registrar una disminució en 2019 en comparació amb l'any anterior, en què la mitjana va ser de 40 homicidis per dia, per a un total de 14.736 víctimes.





Les cinc regions del país amb major nombre de morts violentes de nens i joves són Miranda (771), Zulia (548), Bolívar (424), Aragua (385) i el Districte Capital (345).





Per l'ONG, la població veneçolana jove "s'ha enfrontat a una situació excepcional (...) ha experimentat directament la fam, l'escassetat i la manca de serveis bàsics, com no ho ha fet cap altra població al llarg de la història de país". A més d'experimentar una greu crisi, els joves són cridats a "donar suport a les seves famílies", afegeix.





"Però són joves que segueixen vivint amb esperança, participant en iniciatives de solidaritat, en petits projectes. Tenen l'aprenentatge de la supervivència i aprenen a superar-se a si mateixos, tot i les moltes necessitats", subratlla.





"El present és d'esperança per a milers de joves que han romàs al país i creuen en les possibilitats de recuperar la democràcia i aconseguir una vida digna per a tothom. Per als joves que han emigrat, també és una lluita, en altres contextos, i també un dolor, per tot el que han perdut i per l'angoixa de no poder contribuir al benestar dels seus familiars i amics que s'han quedat a Veneçuela", diu l'ONG en el document.





L'OVH indica que el nombre de joves assassinats en 2019 és més gran, ja que en els 3.036 casos de morts violentes de l'any passat, les autoritats no van especificar l'edat de les víctimes.