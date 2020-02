Mig milió de musclos moren cuinats per la calor en una platja de Nova Zelanda

L'Illa del Nord està experimentant un intens clima càlid. No ha plogut durant més de 40 dies i l'estació seca ha empitjorat dia a dia. Com a resultat, milers de musclos han mort per la calor del sol. La calor i la marea que filtrava a mitjan dia han fet que els mol·luscs quedessin a mercè del sol i acabessin morint cuits.





"Feia olor de mort i la majoria dels musclos van ser menjats per altres animals marins. Encara hi havia milers de mol·luscs morint, altres ja morts, i altres simplement flotant", diu Brandon Ferguson, que va trobar els animals. "Ni tan sols els toquem, vam veure més de mig milió de petxines buides".









A causa de l'escalfament global, Andrew Jeffs, un científic marí de la Universitat d'Auckland, creu que no hi ha molt que es pugui fer per protegir aquests animals excepte la protecció manual, que seria poc pràctica. "Crec que anem a veure com canvien comunitats marines senceres", comenta al diari britànic 'The Guardian'.





El científic adverteix de la importància ecològica dels musclos a la zona costanera de Nova Zelanda, i diu que és probable que desapareguin dels corals a causa de les condicions meteorològiques desfavorables. "Això està succeint a gran escala. Els corals s'estan assecant i morint, eventualment els perdrem", adverteix el científic.