Orelles de mico i llavis grans: Desfilada de moda acusada de racisme

Una universitat de moda de Nova York als Estats Units va ser acusada de racisme després que demanés a les models que portessin orelles protèsiques, llavis grans i celles gruixudes en una desfilada de moda d'estudiants de disseny de moda a Manhattan, Nova York.





Els accessoris van ser criticats per la model afroamericana Amy Lefevre, que es va negar a usar-los perquè eren "clarament racistes", com "orelles de mico" i llavis grans. La desfilada va ser realitzada per l'Institut Tecnològic de la Moda (FIT) el 7 de febrer.





"Estava a punt de plorar. Li vaig dir a l'equip que em sentia increïblement incòmoda portant aquestes peces i que eren clarament racistes", va dir la model de 25 anys a l''New York Post'. "Em van dir que no hi havia problema si em sentia incòmoda per només 45 segons."





Lefevre, que ha estat model durant quatre anys, va dir que no és aliè a la intolerància de la indústria, però que mai havia experimentat res tan dolent com l'esdeveniment FIT. "Estava literalment tremolant. No podia controlar les seves emocions. Tot el meu cos tremolava. Mai m'he sentit així en la meva vida", va dir Lefevre.





"La gent de color està passant per molt en el 2020 perquè els promotors no pensin i aclareixin els accessoris per a les desfilades." La model va acabar desfilant, però sense les orelles gegants o els llavis sintètics d'un vermell brillant, trets d'una joguina sexual. Lefevre va deixar l'esdeveniment immediatament després.









El FIT ja ha comentat el cas i ha dit que està sota investigació. "Ara com ara, no sembla que la intenció original del disseny, l'ús d'accessoris o la direcció creativa de la desfilada sigui fer una declaració sobre la carrera", va dir la presidenta de la FIT, Joyce F. Brown, en un comunicat.





"No obstant això, ara és obvi que aquest va ser el resultat. Així que demanem disculpes - als que van participar en la desfilada, als estudiants i a qualsevol que es sentís ofès pel que van veure", va afegir.





També Jonathan Kyle Farmer, director del curs de disseny de moda moderna que va dirigir el xou, es va disculpar directament amb la model. "Demano disculpes pel dany i el dolor que he causat als involucrats en el programa, incloent-hi a Amy Lefevre", va dir en una publicació d'Instagram. "Assumeixo la plena responsabilitat i em comprometo a aprendre d'aquesta situació i a prendre mesures per millorar".