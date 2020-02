El Women in Mobile torna per reivindicar el talent femení en el sector tecnològic

Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Bill Gates... a vegades sembla que les tech estan copades només per homes. Però no és així. Women in Mobile, una iniciativa nascuda el 2014 de la mà de Vanessa Estorach i Caroline Ragot, emprenedores en l'àmbit de la innovació digital, fa llum sobre totes aquelles dones que treballen en el sector tecnològic.





L'objectiu d'aquesta trobada anual, que arrenca la sisena edició aquest 25 de febrer amb l'impacte del machine learning com a assumpte de debat, és visibilitzar les professionals de la programació, la mineria de dades o el màrqueting en línia en un ambient en què el talent femení no sempre aconsegueix destacar.





Vanessa Estorach, COO en l'agència de desenvolupament tecnològic CoKaiDo, explica que el projecte va començar a gestar després de comprovar com "al Mobile World Congress, tan sols hi havia un 5% de dones en les ponències", una quota que es quedava molt lluny de la realitat del sector. Afortunadament, l'empresària apunta que el MWC va prendre nota i va augmentar la presència femenina en les seves xerrades.





Un altre dels reptes del certamen --durant el qual intervindran ponents com Elisenda Bou, Nerea Lluís, Susana Duran o Joana Barbany-- és afrontar la manca de dones en els llocs de màxima responsabilitat corporativa. Actualment, tan sols el 18% dels directius de les empreses tecnològiques són dones, una bretxa punyent que preocupa les integrants d'aquesta comunitat.





Vanessa Estorach (esquerra) i Carolina Gómez (dreta)





UN PROBLEMA DE FONS





Per aproximar-se a la paritat en aquestes xifres, cal replantejar-se a fons situacions que van des de la infància fins a la maduresa. "Els ordinadors, les tablets... arriben a les noies més tard", explica Estorach, que també assenyala com "en l'adolescència les joves miren al seu voltant i no tenen referents. On són les astronautes o enginyeres?".





Per això Carolina Gómez, una altra de les impulsores de Women in Mobile i consultora en màrqueting digital, conclou que per a superar aquestes barreres es necessita "fer un treball conjunt a les escoles, empreses... tots hem de posar un granet d'arena per a inspirar a les pròximes generacions".





Si a això se suma l'estereotip que tots els que es dediquen a les disciplines STEM (de l'anglès, Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques) són nerds, igual que els atrabiliaris personatges de la popular sèrie 'Big Bang Theory', s'allunya a moltes estudiants de batxillerat de les opcions científiques o tecnològiques a la universitat.





Women in Mobile també ha realitzat iniciatives de suport com oferir-se a cofinançar els estudis de 5 dones que vulguin formar-se com programadores web i mòbil. Al costat de Wild Code School, l'objectiu d'aquesta línia de beques és atreure més talent femení a una tasca que es perfila com a fonamental en l'economia del futur.