El nou "impost verd" als avions encarirà els vols 20 euros

El Govern està dissenyant una panòplia de nous impostos per garantir les polítiques de despesa durant aquesta legislatura. Entre els nous tributs es troba un impost ecològic als bitllets d'avió que encariria el preu de cada viatge uns 20 euros de mitjana i que afectaria per igual a totes les aerolínies que operin a Espanya.





Fa unes setmanes, la vicepresidenta per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic, Teresa Ribera, va avançar les línies principals d'aquesta mesura. Ribera considera "raonable" introduir una nova taxa per a qui viatge amb avió per "fomentar en els seus usuaris la utilització d'altres modes de transport més respectuosos amb el medi ambient".









El Govern s'inspira en una taxa similar introduïda per França, que ha estat el primer país europeu en gravar els viatges d'avió.





No obstant això, la mesura no ha agradat gens a Coalició Canària. A través d'emissaris que han fet arribar les seves sensacions a Presidència, Ana Oramas i Pedro Quevedo s'han mostrat reticents a acceptar aquesta mesura si no es té en compte les peculiaritats de l'arxipèlag.





El suport dels nacionalistes canaris permetria esquivar els vots de Bildu, que no són grats per al Govern. Cal recordar que el Govern ja va elevar al juliol de 2018 el descompte del 75% per als residents a Canàries, Balears, Ceuta i Melilla cap a la Península, que fins a aquest moment era del 50%.





Però si s'aprovés aquest ecotribut totes aquestes bonificacions quedarien anul·lades, de manera que la "minoria canària" està pressionant Moncloa perquè tingui en compte la insularitat a l'hora d'aprovar l'impost.