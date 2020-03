Ja és obligatori per llei: Els restaurants catalans han de donar 'tuppers' per al menjar que sobra

El ple de Parlament ha aprovat aquest dimecres per unanimitat una proposició de llei presentada pel PSC-Units que obliga els restaurants a facilitar que els clients es puguin emportar amb un envàs el menjar que sobri.









Entre altres mesures per reduir les pèrdues i el malbaratament alimentari, la llei insta les empreses a incentivar la venda de productes amb caducitat propera, estableix que les entitats socials que distribueixen aliments els han de conservar en condicions òptimes i promou l'establiment d'acords entre aquestes entitats i les empreses distribuïdores.





També estableix que les restes no comestibles s'aprofitin per a altres usos, com els industrials o l'obtenció de compost o de biogàs.





A més, les empreses de la cadena alimentària, excepte les microempreses, i les entitats han de disposar d'un pla de prevenció de les pèrdues i el desaprofitament alimentari, i el Govern, en col·laboració amb el Consell Català de l'Alimentació, ha d'elaborar un pla estratègic sobre aquest assumpte.





El diputat de PSC Raül Moreno s'ha encarregat de presentar la iniciativa, que ha destacat que és pionera a l'Estat, i ha reivindicat que és una llei responsable i necessària per reduir les pèrdues del malbaratament alimentari: "Podem ser pioners des de Catalunya si anem junts i si ens centrem en el que ens acosta".





En declaracions als mitjans, la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Teresa Jordà, ha destacat que aquesta llei supera les lleis ja existents com la de França i Itàlia: "La nostra va molt més enllà".





Així mateix, considera que aquesta nova norma servirà per avançar en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), ja que contenen un compromís que el 2030 s'hagin reduït un 50% les pèrdues i el desaprofitament alimentari.