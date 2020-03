Sindicats i Seat pacten un pla social d'acompanyament per a l'ERTO

La seccions sindicals d'UGT i CC.OO. a Seat i la companyia han pactat un pla social d'acompanyament per l'Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) per causa de força major registrat per l'automobilística a causa de brot de coronavirus, i que de moment afecta més de 9.000 treballadors.





En un comunicat conjunt aquest dimarts, han informat que l'afectació potencial serà tota la plantilla de Seat, que dóna feina a un total de 14.771 persones, i que inclou la plantilla de mà d'obra directa i coalitzats a la producció de les plantes de Martorell, Barcelona, Components i Cros.









Els sindicats han explicat que també estan afectades totes aquelles àrees indirectes que no puguin realitzar treball a distància o que no els puguin facilitar la feina durant la vigència de l'ERTO.





Durant el ERTO, els treballadors afectats percebran de l'empreses la quantitat bruta necessària per millorar l'import de la desocupació, fins a arribar al 80% de la quantitat equivalent als conceptes: sou i complement de previsió per 14, dividit entre 12.





Cap treballador afectat podrà percebre per la suma de la prestació d'atur, més la referida millora empresarial, una quantitat bruta superior al 90% del net percebria durant els dies de ERTO en el cas de no haver estat afectat pel mateix, mentre que les aportacions al Pla de Pensions no es veuran reduïdes per les suspensions de contractes derivats de l'ERTO.





La suspensió del contracte pel ERTO no afectarà la meritació de les vacances ni a les quatre pagues extraordinàries, que s'abonaran de forma íntegra en les dates previstes, ni als plans de carrera ni al procés d'obtenció dels nivells salarials





Les persones afectades pel ERTO que realitzin voluntàriament la formació en línia facilitada per Seat, en les condicions que s'especifiquen en l'acord, en les jornades que realitzin la formació, ha de percebre el 100% de la seva retribució.





Els sindicats han demanat que s'apliqui les mateixes condicions a la plantilla d'ETT i han sol·licitat a la companyia que es dirigeixi a les empreses proveïdores de Seat perquè, si haguessin de aplicar un ERTE de força major, negociïn amb les seves respectives representacions de treballadors la millora de les condicions en la línia del que s'ha acordat a Seat.