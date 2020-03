Motí frustrat de 60 interns a la presó Brians 1

Un incident protagonitzat per un intern va ser aprofitat com a excusa per a altres per exigir una sèrie de reivindicacions relacionades amb les restriccions imposades per la Secretaria de Mesures Penals pel coronavirus.









UGT Presons denuncia que dissabte passat 21 de març va tenir lloc un gravíssim incident al Centre Penitenciari de Brians 1 que va fer recordar les situacions viscudes en els anys 2002 i 2004 en els motins de al CP de Quatre Camins.





Però a part d'aquests dos incidents, uns 60 interns ja estaven preparant algun esdeveniment molt més greu aquell mateix matí, situació que finalment no van poder dur a terme per l'actuació prèvia que van fer els funcionaris de servei en el mòdul. Va ser gràcies a la gran professionalitat dels funcionaris i caps de servei que es va poder avortar un potencial motí que ja estava a punt de produir-se.





Segueix llegint aquesta notícia a Vilapress.