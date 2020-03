Prensa Ibérica aprofita el coronavirus per signar un ERTO en les seves capçaleres

L'allau de ERTOs provocada per la crisi del coronavirus encara no s'havia cobrat cap víctima entre els mitjans de comunicació... fins ara. Segons informa 'Dircomfidencial', Premsa Ibèrica, l'empresa editora d''El Periódico' i 'Sport', està ultimant un expedient de regulació temporal d'ocupació per als seus treballadors.





En principi, l'expedient afectaria les dues capçaleres adquirides a Zeta el 2019, a més de 'Diario de Mallorca' i 'Diario de Córdoba'. La companyia ha al·legat causa productiva i no de força major, ja que pren aquesta iniciativa per la caiguda publicitari i la incapacitat de mantenir la massa salarial de tots els seus diaris.









El holding porta mesos acomiadant personal de tots els seus actius per redimensionar el seu equip humà. Des de l'adquisició de Grup Zeta, s'han produït prop d'un centenar d'acomiadaments a les redaccions en sis mesos.