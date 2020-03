Seat adapta la producció per fabricar el respirador OxyGEN

Seat ha adaptat part de la línia de producció del Seat León a Martorell per passar de produir cotxes a respiradors en una setmana gràcies a la feina de prop de 150 empleats de la seva planta de Martorell en col·laboració amb Universitats i Empreses.













Aquest projecte ha estat possible gràcies a la col·laboració de Seat i de moltes empreses i entitats com l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris, Protofy.XYZ , CMCiB , la Universitat de Barcelona, Recam Laser , Doga Motors , Llum Negra , Ficosa , Bosch , IDNEO , Secartys i LCOI





Els treballadors de Seat es van organitzar per Whatssap i es van posar en marxa diferents iniciatives per lluitar contra la propagació del coronavirus. En concret, per produir els materials més demandats pels hospitals, com els respiradors i les mascaretes. Un equip d'enginyers va començar sense descans el disseny de diversos prototips, 13 en total, fins a arribar al model final, l'OxyGEN.





Segueix llegint a Vilapress ...