Seat, preparada per fabricar de "immediat" respiradors un cop Sanitat els homologui

Seat està preparada per iniciar "immediatament" la producció en sèrie de l'respirador assistit un cop rebi l'homologació per part de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris, han explicat fonts de la firma d'automoció amb seu a Martorell (Barcelona).





Precisament aquest dijous, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha anunciat que l'automobilística produirà 300 equips de respiració invasiva al dia per augmentar la seva disponibilitat en l'atenció a pacients greus ingressats per coronavirus.





Illa ha afegit que la companyia està pendent de rebre la certificació d'aquests equips per part de les autoritats sanitàries en relació a la seguretat elèctrica i als test electromagnètics, de manera que es garanteixi la qualitat del producte.





Actualment, Seat ha detingut temporalment l'adequació de la línia de producció del prototip de respirador assistit a l'espera d'aquesta homologació.









"Estem mantenint una relació molt fluïda amb les autoritats sanitàries, que estan fent tot el possible per accelerar el procés d'homologació", han explicat les mateixes fonts, que han assegurat que un cop es validi el prototip, desenvolupat en col·laboració amb l'empresa Protofy .XYZ, la companyia iniciarà immediatament la producció en sèrie del respirador.





Seat fabricarà aquests respiradors assistits amb el motor adaptat dels eixugaparabrises dels seus vehicles, un dels elements més demandats en l'actualitat pels hospitals per lluitar contra la pandèmia, i per a això ha d'adequar la seva línia de producció, per acoblar les respiradors on abans es muntaven parts del Seat León.





80 COMPONENTS





Cada respirador compta amb més de 80 components electrònics i mecànics, com engranatges impresos a Seat, eixos de caixes de canvis i el motor adaptat d'un eixugaparabrises.





Uns 150 treballadors de diferents àrees de la companyia han treballat en la producció del model final d'aquests respiradors després de fer 13 prototips diferents.