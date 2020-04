Seat passa el tràmit del Ministeri i comença a produir respiradors

El tràmit de l'Agència Espanyola de Medicaments del Ministeri de Sanitat és rigorós amb l'objectiu d'assegurar la qualitat dels equips en situacions on els pacients tenen dificultats respiratòries. El respirador Oxygen de SEAT ha passat els controls i començarà amb dos assajos clínics a Catalunya.









I és que segons fonts de l'Agència Espanyola del Medicament, amb els productes sanitaris que adquireix té l'obligació de "no posar en marxa cap compra o posada en funcionament de respiradors que no compleixin amb els estàndards de qualitat i l'eficàcia que s'estimen oportuns.





Aquests tràmits burocràtics estan relacionats amb la seguretat per al pacient, garantia de qualitat i funcionament. i per això han de passar les proves necessàries. el Ministeri no va a incorporar res que sigui un nyap i que no hagi provat prou amb evidència científica que funciona de d'acord amb els estàndards de qualitat. la resta és entorpir encara més el funcionament sota aquesta pandèmia".





Sembla ser segons han informat a Vilapress que el respirador producte de la col·laboració d'entitats i empreses a Catalunya ha superat amb èxit la prova i pot posar-se en marxa dos assajos clínics.





El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha informat que l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha autoritzat a l'Hospital Germans Trias i Pujol i a l'Hospital Clínic de Barcelona realitzar un assaig clínic amb respiradors fabricats per Seat.





Així mateix, Illa ha comentat que tots els hospitals de Catalunya que es vulguin sumar a aquest treball ho podran fer.





Properament, el Ministeri de Sanitat va a fer una comunicació formal al Sistema Nacional de Salut perquè se sumin tots els centres hospitalaris de tot Espanya que així ho vulguin.





Seguirem informant...