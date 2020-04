Prensa Ibérica acomiada la meitat de la plantilla d''El Periódico' en plena pandèmia

Premsa Ibèrica presentarà en pocs dies un ERTO (expedient de regulació d'ocupació) a 'El Periódico' que afectarà la meitat de la plantilla del diari. El grup presidit per Javier Moll, que controla 'El Periódico' i 'Sport' després d'adquirir les dues capçaleres a l'abril de 2019, va ser una de les primeres empreses de comunicació que va afirmar que recorreria a aquest instrument per acomiadar de forma transitòria a part de les seves treballadors.





No obstant això, la magnitud de les xifres ha caigut com una bomba sobre els redactors. El comitè professional de 'El Periódico' ha criticat la decisió de la direcció, mostrant la seva "profunda estupefacció i rebuig frontal al temerari retallada de personal i de capacitat informativa" que es vol aplicar en plena pandèmia. Actualment, la capçalera compta aproximadament amb 400 treballadors.





Així mateix, el ERTO que es plantejarà a l'Autoritat Laboral no s'acollirà a una causa de força major, sinó que es realitzarà per caiguda en la capacitat productiva. Això significa que els acomiadaments no es correspondran amb la durada de la crisi, sinó que podrien estendre durant mesos.









Des d'abans que Javier Moll es fes amb la premsa de Grup Zeta, tant 'El Periódico' com 'Sport' havien vist severament minvades les seves redaccions. La política d'acomiadaments va començar quan Javier Asensio encara controlava el grup, però es va veure incrementada i continuada amb l'arribada de Moll, que per redimensionar les plantilles de totes les seves capçaleres prosseguir l'escabetxada de llocs.





Des de l'adquisició per part de Premsa Ibèrica, s'han produït prop d'un centenar d'acomiadaments a les redaccions en sis mesos. Encara que de moment no es planteja tancar cap títol --com va succeir en 2018 amb la històrica 'Interviú'--, el pla del nou president consisteix a seguir retallant plantilla en totes les publicacions, així com realitzar un recanvi generacional contractant personal més jove.





Aquest ERTO era la gota que faltava per vessar el got. De moment, en la redacció no es plantegen cap iniciativa de pressió --com una vaga o la presentació de recursos legals--, però la veritat és que el moviment de la direcció ha assegut fatal entre els treballadors, sobretot quan es percep que han aprofitat el pitjor moment per prendre aquesta decisió.