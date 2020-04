Rodalies reajusta la seva oferta a Catalunya a partir de dimarts 14 d’abril

A partir del dimarts 14 d’abril, Renfe incrementa en hora punta el servei al 63% de l’oferta habitual i es manté l’oferta del 50% durant la resta de la jornada seguint els paràmetres marcats per les autoritats. De forma coordinada amb el titular del servei, es reajusta el servei ferroviari a la demanda prevista.





D’aquesta manera es manté com a màxim, un nivell d’ocupació que representi un terç de la capacitat màxima. Així doncs, es respecta el propòsit de mantenir distàncies entre els viatgers recomanades per les autoritats sanitàries.





A més, també des del dia 14 es recupera el servei ferroviari en tot el seu recorregut a les línies R12, R13 i R14 de Rodalies de Catalunya amb la reducció d’oferta establerta per tot Rodalies de Catalunya.





Per al moment es manté, un servei alternatiu per carretera amb tres expedicions per sentit (matí, migdia i tarda-nit) entre Ripoll i Puigcerdà.













Es manté la situació a les línies RT1, RT2, R7 i RG1





A la línia R7 la Universitat Autònoma de Barcelona està tancada i la resta d’estacions estan servides per l’R4. La RG1 comparteix recorregut amb trens de l’R11 i R1 i els viatgers de la línia RT1 disposen de serveis de les línies R14, R15 i R16 per desplaçar-se entre Tarragona, Vilaseca i Reus.





Finalment, a l’RT2, els viatgers disposen dels serveis de les línies R4 al tram L’Arboç-Sant Vicenç de Calders, i dels serveis de les línies R14, R15, R16 i R17 entre Sant Vicenç de Calders i Port Aventura).





Cal recordar que els trens de la línia R11 inicien o finalitzen el seu recorregut a l’estació de Portbou.





Aquestes mesures han estat adoptades en el marc de l’Estat d’Alarma decretat pel Consell de Ministres amb motiu de l’emergència sanitària pel Covid-19, que obliga a una situació excepcional de mobilitat i a l’aplicació de mesures extraordinàries. Renfe desaconsella viatjar excepte que sigui per raons inajornables o d’extrema necessitat.





Els nous horaris es podran consultar a través dels canals digitals d’informació i atenció al client de Renfe i Rodalies de Catalunya. Així com als telèfons 900 41 00 41 i 912 320 320.