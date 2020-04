L'ERTO sota sospita de Serhs deixa sense cobrar a 700 treballadors dels menjadors escolars de Terrassa i Sabadell

La crisi del coronavirus ha provocat un allau d'ERTOs per part d'empreses catalanes. Des dels primers dies de l'estat d'alarma, multitud de companyies han presentat expedients de regulació, però l'obstrucció administrativa ha provocat un greu endarreriment en el reconeixement de les prestacions d'atur dels treballadors.





Aquesta situació ha afectat als prop de 700 treballadors dels menjadors escolars de Terrassa i Sabadell contractats per Serhs Food Areas, que no cobren ni la nòmina ni l'atur i que es veuen confinats a casa sense poder treballar mentre duri la crisi del Covid-19.





A més, la secció de Restauració Social d'UGT denuncia que l'ERTO al qual s'ha acollit Serhs està injustificat. Segons les condicions recollides pel Reial decret llei 8/2020 sobre els contractes públics de serveis i subministraments, no es pot considerar suficient motiu per a l'aplicació d'un ERTO de força major la suspensió d'una contracte subscrit per l'administració pública.





Tal com explica Noelia Rosales, sindicalista i afectada per l'ERTO, la direcció va presentar-lo "malgrat que els vam comunicar tots els punts legals pels quals no ho podien fer. Ara s'amparan en el silenci administratiu per no pagar-nos". El secretari sindical de Restauració Social FeSMC-UGT de Catalunya, Ricardo Couceiro, detalla que "els centres que són de l'administració, com les escoles, ja assumeixen els salaris i les despeses, per la qual cosa no hi ha motiu per presentar un ERTO".





La situació és encara més complicada perquè Serhs opera a nivell nacional i va decidir presentar l'expedient a tota Espanya, la qual cosa ha endarrerit encara més la paperassa administrativa per reconèixer les prestacions dels treballadors.









Mentrestant, les 700 persones contractades per l'empresa no han cobrat més que els 12 dies del mes passat --en alguns casos, es tracta de sous pírrics que no superen els 200 euros-- atès que l'ERTO va ser presentat el 13 de març.





Malgrat que l'Ajuntament de Terrassa s'ha mostrat disposat a cobrir el 30% de salari no inclós en l'ERTO, primer s'hauria de validar l'expedient per part de l'Autoritat Laboral per tal que es pogués ingressar aquesta quantitat. Rosales "confia en que l'administració tiri enrere l'ERTO", que ja va ser retirat voluntàriament per altres empreses del ram com Aramark, ISS o Eurest Colectividades, per que aquesta mesura no sigui necessària.