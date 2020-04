UGT de Catalunya i el seu comitè acorden un ERTO per 119 treballadors

La direcció de la UGT de Catalunya i el comitè d'empresa han signat aquest dimecres l'acord per l'expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) per causes objectives per 119 treballadors, sense incloure els treballadors que estan donant "una resposta directa" a la crisi del coronavirus.









En un comunicat, UGT de Catalunya ha informat que l'acord ha estat ratificat per tota la plantilla, de 244 treballadors, i que es compensarà el sou dels treballadors afectats fins a arribar al 100%, a més de mantenir oberts tots els locals del sindicat.





Als 119 de treballadors als quals s'aplica l'ERTO se'ls reduirà la seva jornada, amb una reducció del 50% per a 100 d'ells; la durada de l'expedient temporal serà fins a finals de juny, i es crearà una comissió de seguiment de l'ERTO.