CCOO i UGT celebren un "atípic i diferent" Dia del Treballador de manera virtual

CCOO i UGT celebren aquest Dia del Treballador de manera "atípica i diferent" a altres de les jornades de celebració de l'1 de Maig d'altres anys, ja que serà una jornada de reivindicació que tindrà lloc a les xarxes socials per la crisi de l'coronavirus i , per tant, sense presència de manifestants pels carrers d'Espanya.





Les velles i les noves reivindicacions de les dues organitzacions sindicals s'uniran en aquesta jornada, que se celebrarà sota el lema 'Treball i serveis públics. Un altre model social i econòmic és possible '. Serà la primera vegada en la història recent d'Espanya que no hi haurà una manifestació pel Primer de Maig a l'ús.





Tant CCOO com UGT creuen que és la millor ocasió per reivindicar un nou ordre mundial "més just i solidari", que situï a les persones i al seu benestar per davant dels interessos d'uns pocs.





Les dues organitzacions volen que en aquesta jornada els treballadors se sumin a les seves reivindicacions i es connectin i participin activament a través de les xarxes socials amb el hashtag #1deMayo.





"Farem una manifestació virtual que ens permeti situar l'1 de maig com un esdeveniment que, després de més de 125 anys, es continua celebrant per reivindicar els drets dels treballadors", va manifestar el secretari general d'UGT, Pepe Álvarez.









Per la seva banda, el seu homòleg de CCOO, Unai Sordo, va remarcar, en la roda de premsa de presentació dels actes per aquesta jornada, que en aquest dia s'ha de realçar el valor "insubstituïble" dels treballadors. "No hi ha societat sense feina, no hi ha democràcia sense democràcia en el treball i sense el paper vertebrador dels treballadors", ha postil·lat.





Els dos líders sindicals van coincidir que aquest Dia del Treballador s'ha de centrar en un homenatge i reconeixement als treballadors dels serveis essencials.





NOUS INSTRUMENTS PER A LA TORNADA A LA NORMALITAT





A més, insistiran que s'han de poder crear nous instruments que permetin que, quan s'acabi aquesta situació, es pugui recuperar la normalitat.





Això no obstant, tant Sordo com Álvarez creuen que aquesta jornada de reivindicació ha de servir també per tornar a obrir vells debats i seguir denunciant les retallades que s'han produït en els serveis públics essencials.





A més, veuen necessari centrar el debat en el canvi de model productiu i el futur de la mateixa a Espanya. "Si Espanya perdrà més que els socis europeus, té a veure amb la dependència que té del sector turístic, que és important, però també necessitem reforçar la indústria, ja que és la que va a garantir més i millor ocupació", va deixar clar el màxim representant d'UGT.





Sordo també va posar èmfasi en la necessitat de seguir lluitant contra les "altíssimes" taxes de precarietat i temporalitat que hi ha al país. "Quan sortim d'aquesta crisi cal mirar aquest sistema que no serveix i que genera males ocupacions", ha remarcat.





Els líders sindicals de CCOO, Unai Sordo, i d'UGT, Pepe Álvarez, celebraran el seu tradicional roda de premsa, però aquest cop en línia, a les 10.00 hores i, posteriorment, a les 12.00 hores tindran un homenatge amb els treballadors dels serveis essencials . A les 13.30 hores es donarà començament a la manifestació en línia.





La jornada de reivindicació conclourà amb un concert, que tindrà lloc de 17.00 a 20.00 hores i culminarà amb els aplaudiments als sanitaris. El concert, que es podrà seguir en les xarxes i webs de CCOO i UGT, comptarà amb la participació d'artistes com Rozalén, Marwan o Efecto Mariposa.