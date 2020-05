Pandèmia i multilateralisme

Sens dubte el COVID-19 li ha donat una sacsejada al nostre planeta i a la nostra manera d'actuar en la seva vasta dimensió. Per primera vegada, en la humanitat tenim un fenomen que pràcticament ens s'horitzontalitza, que ens afecta a tots, que ens espanta la mateixa manera els que estan en primera línia patint la seva agressió, els que estan lluitant des de les trinxeres per combatre un enemic de què tot cal aprendre per intentar arribar a conclusions certes de com sobreviure.









Des de la rereguarda, penso en la sensació que han d'haver tingut els londinencs, com una de les milers de referències possibles en la història, quan durant la segona guerra mundial van ser bombardejats per mes de 300 dies consecutius pels avions de la temible Luftwaffe.





Vivien en la incertesa permanent, intentaven fer una vida normal esperant que el cop d'aquesta nit no caigués sobre els seus caps, les seves llars. Les seves vides i la dels seus. Els cascs, a l'igual que els tapaboques d'avui no eren suficient per garantir que hauria futur.





Sens dubte, aquesta realitat ens ha col·locat en una dimensió totalment diferent, que ens obliga entre altres coses a treballar per revertir una veritat que en definitiva no està en les mans d'un, no de pocs, ni de països desenvolupats o en desenvolupament. Estem davant d'un nou repte que obliga a la unió, cooperació, a treballar com un equip. Ha deixar enrere asprors i diferències. Ningú està fora de perill, tots tenim una fitxa d'entrada fins que que es trobi una vacuna, es conegui la dimensió real de l'enemic que s'acosta.





Si coincidim en aquesta ultima afirmació, ja que no ens queda una altra que enfortir-nos com a unitats i treballar en conjunt amb les altres. Tots els països, ciutats, comunitats i individus som importants en la creació del clúster que permetran la creació d'una cadena indestructible. El cop ha estat dur, sorprenent. Les xifres a Europa, Xina, Estats Units inimaginables. En la guerra del Vietnam, els Estats Units van perdre en gairebé 10 anys de ferotges combats menys dels que avui en dos mesos de pandèmia han mort al seu territori com a conseqüència del coronavirus. Qui en el seu sa judici tot just en l'últim Nadal s'imaginava un gir tan sorprèn-te. Però arribo i no té perquè quedar-se. Ens obre una oportunitat per replantejar-nos la nova vida que es mereix el planeta i la que ens correspon a cada un de nosaltres com a individus. Temps sens dubte per a noves prioritats.





Entre d'altres, treballar multilateralment. Enfortir les institucions dels sistemes d'integració planetària i regional. El món necessita major coherència en les seves institucions, però també les requereix més forts. Els organismes internacionals són una peça clau per lluitar contra aquesta pandèmia, d'una banda, però, a més, l'oportunitat per enfortir un sistema global d'alertes primerenques, de respostes immediates i control de danys per evitar que situacions com aquestes es desenvolupin sota la responsabilitat o el pes d'un sol país.





Aquests organismes són l'oportunitat per ensenyar-nos bones pràctiques, nous enfocaments i com actuar davant noves crisis. La improvisació nacional, els errors i polítiques equivocades no poden quedar en mans de burocràcies incapacitades o sense formació parell enfrontar situacions com aquesta. No hi ha nació prou poderosa per individualment assenyalar un camí davant la gravetat de desastres naturals que confronti el planeta.





Gran oportunitat perquè els líders mundials rebin aquesta dolorosa alerta primerenca en la seva deguda proporció.