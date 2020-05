Mercadona amplia l'horari i comença a vendre mascaretes des del 14 de maig

Mercadona implementarà a partir de la setmana que diverses mesures addicionals de salut i seguretat per protegir tant als seus treballadors com als clients que comprin a les seves botigues. En concret, a partir del dia 14 s'inclourà un assortiment de mascaretes higièniques no reutilitzables sota la marca Deliplus, amb un preu de 6 euros per 10 unitats.





Així mateix, des de dilluns s'ampliarà l'horari d'obertura a el públic, que passarà a ser de 09:00 a 20:00 hores. Aquest canvi d'horari arriba pocs dies després que s'aplicarà una nova jornada laboral de quatre dies entre la seva plantilla.





No obstant això, la companyia ha precisat que, donada l'excepcionalitat de la situació, s'aniran adaptant a les circumstàncies canviants i es comunicarà en tot moment qualsevol nou canvi.









COMPRES RESPONSABLES





La cadena de supermercats crida a continuar complint les recomanacions sanitàries: mantenir una distància mínima d'un metre entre els compradors, controlar l'aforament a l'interior dels establiments i demanar a tots els seus clients que duguin a terme compres de manera individual, àgil i responsable.





Les botigues romandran proveïdes reforçant i garantint el subministrament de productes bàsics i de primera necessitat, perquè els clients puguin realitzar la seva compra diària, per la qual cosa es prevé de fer compres grans i de manera compulsiva.









Finalment, per a continuar atenent els col·lectius més desfavorits, es reactiven els processos de donació de productes de primera necessitat als menjadors socials i bancs d'aliments amb els quals la companyia venia col·laborant habitualment.