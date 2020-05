Nissan inclourà dilluns als treballadors de la línia 2 de la fàbrica de la Zona Franca de Barcelona en l'expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) per força major presentat a mitjans de març per la companyia a causa del coronavirus.





Així ho ha comunicat aquest divendres la direcció al comitè d'empresa, que ha defensat que aquesta nova inclusió "no té cobertura legal" i que estan treballant des dels seus gabinets jurídics en una demanda contra la companyia, segons un comunicat aquest divendres.





Han recordat que el seu objectiu és evitar el tancament de les plantes de Nissan a Catalunya i han assenyalat que és crucial que els treballadors no facin cas a opinions, interpretacions o informacions "interessades que només busquen divisió i confusió".





També han explicat que tenen "pràcticament acabada" la documentació necessària per posar en marxa la caixa de resistència i solidaritat per als treballadors en vaga a la planta de Montcada i Reixac (Barcelona).









CINC DIES DE VAGA





Han agraït el suport dels treballadors en vaga indefinida, que ha provocat l'aturada de la producció en les plantes de la Zona Franca de Barcelona i de Sant Andreu de la Barca (Barcelona).





La vaga es va iniciar aquest dilluns a la planta de Montcada i Reixac, el mateix dia que Nissan reprenia l'activitat --a la línia 2-- després de set setmanes amb la producció parada, per reclamar a la companyia que clarifiqui el futur de les plantes.





La manca de peces provinents de Montcada i Reixac, que s'ocupa de l'estampació de la carrosseria, va obligar a aturar la producció de la Zona Franca el dimecres, i la companyia va enviar als treballadors a casa amb un permís retribuït, segons els sindicats.





La vaga segueix convocada als cinc centres de l'automobilística a Catalunya, però de moment només s'està duent a terme per la majoria de treballadors de la planta de Montcada i Reixac perquè, segons els sindicats, és suficient per deixar de fabricar la 'pick -up' de Mercedes-Benz i, al mateix temps, assegurar les mesures de protecció enfront del coronavirus.