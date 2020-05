La Comissió Europea descarta les quarentenes turístiques per no enfonsar encara més l'economia

La Comissió Europea ha presentat aquest dimecres la seva proposta perquè els Vint-i-set reobrin de manera "gradual" les seves fronteres al turisme europeu aquest estiu, a partir d'un protocol en tres fases que part de la relaxació del confinament actual fins a la fi de tots els controls fronterers, passant primer per una etapa intermèdia en la qual sigui possible viatjar entre regions i països amb nivells baixos equiparables de contagi.





"No podem prescriure quan un Estat membre o un altre decidiran obrir-se al turisme, els Estats membre aixecaran les seves restriccions progressivament i no tots alhora", ha assegurat el comissari de Mercat Interior i Indústria, Thierry Breton, en una roda de premsa a Brussel·les per presentar l'estratègia de l'Executiu comunitari.





La Comissió, sense competències en salut ni gestió de fronteres perquè són exclusives de les autoritats nacionals, tracta de convèncer els Vint-i-set de la necessitat de coordinar l'estratègia de sortida i establir protocols sanitaris i de transports comuns per evitar la descoordinació inicial i recuperar la confiança el turista perquè torni a viatjar.





El pla en tres fases de Brussel·les "reflecteix les diferents situacions en cadascun dels nostres països i hem de acceptar-ho", ha dit Breton, que ha defensat la iniciativa de l'Executiu d'Ursula von der Leyen per "ajudar els països ia les empreses a estar preparats".









Amb l'arribada del coronavirus a Europa, una dotzena de països de la UE, entre ells Espanya, van tancar les fronteres interiors per frenar els desplaçaments dins de l'espai sense fronteres Schengen, una mesura que Brussel·les no va veure amb bons ulls i que ara és partidària de relaxar "gradualment" pel que fa la situació epidemiològica ho permeti.





Per això presenta ara un enfocament "flexible" en tres fases, que permet fer marxa enrere si l'evolució positiva de la pandèmia reverteix en algunes de les regions o països de la UE i que es recolza en criteris clau que demana als 27 seguir: criteris epidemiològics per comparar la situació de control de virus, la capacitat d'imposar mesures de contenció i salvaguardes per evitar aglomeracions i consideracions socioeconòmiques, com prioritzar el trànsit entre àrees clau d'activitat.





Així les coses, la Comissió Europea no veu necessari recomanar quarantenes generalitzades per als europeus que viatgin d'un Estat membre a un altre perquè assumeix que els corredors que s'obrin serà entre regions i països amb situacions similars a nivell sanitari i de protecció. A més, no s'ha calculat com podran afectar aquestes quarantenes a un sector com el turisme que ja ha quedat prou tocat per la pandèmia.





"Sóc conscient que alguns Estats membre tenen mesures de quarantena, és una decisió dels Estats membre", ha dit la comissària de Salut, Stella Kyriakides, preguntada per la quarantena que Espanya exigirà als viatgers que arribin al país a partir del 15 de maig.