El sector aeroportuari prepara un full de ruta per al reinici segur de l'aviació

El Consell Internacional d'Aeroports (ACI) World i l'Associació Internacional de Transport Aeri (IATA) han demanat als governs de tot el món que s'assegurin que qualsevol nova mesura introduïda per als aeroports i les aerolínies arran de Covid-19 estigui recolzada per proves científiques i sigui coherent arreu del món.



Les dues organitzacions asseguren en un comunicat que el sector de l'aviació s'ha paralitzat i que un reinici i recuperació "equilibrats i eficaços" depenen de la col·laboració entre els principals participants en l'ecosistema mundial de l'aviació.



Per això ACI i la IATA han publicat conjuntament un document en el qual s'estableix una via per a la represa de la indústria de l'aviació (Safely Restarting Aviation - ACI i IATA Joint Approach). D'aquesta manera les aerolínies i els aeroports han cooperat per elaborar un full de ruta per reprendre les operacions que asseguri als viatgers que la salut i la seguretat segueixen sent les prioritats generals.



L'enfocament conjunt proposa un desenvolupament per capes al llarg de tot el viatge de l'passatger per reduir a l'mínim el risc de transmissió de Covid-19 als aeroports ia bord de les aeronaus, i per evitar que l'aviació es converteixi en una font significativa de reinfecció internacional.



"Aquestes mesures haurien de ser coherents a nivell mundial i estar subjectes a un examen, millora i eliminació quan ja no siguin necessàries, per assegurar una recuperació uniforme", asseguren les dues organitzacions.



"Actualment no hi ha una mesura única que pugui mitigar tots els riscos de la represa dels viatges aeris, però creiem que un enfocament coherent a nivell mundial i basat en els resultats representa la forma més eficaç d'equilibrar la mitigació de riscos amb la necessitat de desbloquejar les economies i permetre els viatges ", afirma la directora general d'ACI World, Angela Gittens.



Per al director general i conseller delegat de la IATA, Alexandre de Juniac, restaurar la connectivitat aèria és vital per reiniciar l'economia global i reconnectar a la població.



"És important recordar que el risc de transmissió a bord és molt baix. I estem decidits a que l'aviació no sigui una font significativa de reinfecció. Estem treballant contínuament amb els governs per assegurar-nos que qualsevol mesura posada en marxa es faci de manera consistent i amb respatller científic. Això és clau per restaurar la confiança el públic, de manera que els beneficis de reiniciar l'aviació de manera segura puguin ser assolits per tots", ha conclòs.