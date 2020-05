El Parlament aprova investigar la gestió de residències per unanimitat

El ple del Parlament ha aprovat aquest dijous crear una comissió d'investigació sobre la gestió de les residències de gent gran durant la crisi pel coronavirus, proposta que han donat suport tots els grups parlamentaris.





La comissió pretén descriure i documentar diferents formes de gestió de residències i els seus resultats, així com analitzar les causes que han pogut provocar "la pèrdua de vides derivades del Covid-19 i si aquestes s'haguessin pogut evitar", segons la proposta, promoguda per la CUP i signada per tots els grups de l'oposició.





També té per objectiu identificar els elements materials i organitzatius que podrien haver facilitat la protecció de la vida dels residents, i determinar r"les persones físiques, els responsables polítics i administratius que participin de la titularitat i la gestió de residències, i les competències i responsabilitats que corresponen a cada un".





Configurarà un mapa sobre les morts, els positius de Covid-19 i les residències més afectades, i planteja identificar mesures de reparació per a les famílies de víctimes del coronavirus i mecanismes perquè la societat no hagi de "patir una situació com la viscuda".









CRÍTIQUES AL GOVERN





La diputada de Cs Noemí de la Calle ha carregat contra el Govern: "Com que no volen retallar en 'xiringuitos' polítics per destinar més recursos als ciutadans que necessiten protecció de l'administració", les residències s'han anat deteriorant per la seva inacció, cosa que ha generat l'escenari perfecte perquè el virus causés estralls en els centres, segons ella.





Des del PSC-Units, Raúl Moreno ha negat que l'oposició utilitzi aquest assumpte per desgastar el Govern, perquè es desgasta per si sol, segons ell: "Voler intercanviar el silenci de l'oposició sobre les residències pel suport d'una mesura com el estat d'alarma és indigne. Oposar-se a les dues és immoral. Sort que han rectificat", ha dit a ERC.





Marta Ribas (comuns) ha demanat extreure lliçons d'aquesta comissió perquè no es repeteixin els mateixos errors, i ha pronosticat que algunes de les conclusions que s'assoliran són que "cal fer canvis en el model", que no es pot tornar a l'anterior d'externalització i que s'han de millorar les condicions de treball dels treballadors.





Vidal Aragonés (CUP) ha sostingut que les residències han experimentat un col·lapse causat per la pandèmia però també per elements anteriors al coronavirus: un model que aposta per la gestió privada, les condicions laborals dels treballadors de sector, una "infradotació econòmica per part de l'administració" i la falta d'inspeccions suficients, segons ell.





El popular Santi Rodríguez ha subratllat que la crisi va començar amb falta d'informació i criteris clars de la Generalitat --en un moment en què la consellera Meritxell Budó va dir que haguessin decretat el confinament total, segons ell--, i ha advertit que rebutjar " segons quines ajudes és una greu irresponsabilitat", en referència a les de la Unitat Militar d'Emergència (UME).