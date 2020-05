Catalunya trenca el consens educatiu permetent la tornada al cole dels més petits

La tornada a l'escola està cada vegada més a prop a mesura que avança la desescalada a tot Espanya. Després que el Ministeri de Sanitat hagi autoritzat que tots els territoris superin la fase 0, cada autonomia prepara el retorn a les aules tant si es troben o no en la fase 2.





Sanitat ha avalat que l'obertura sigui desigual en funció de la situació de cadascuna de les comunitats autònomes. Així, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha assenyalat que en el decret que prorroga l'estat d'alarma es reconeix la competència de les comunitats autònomes en matèria educativa, que hauran de disposar "com a millor estimin oportú" la desescalada, si és que procedeixen aquestes activitats.





El que sí que ha fixat el Govern són unes línies mestres perquè aquesta tornada a l'escola no sigui excessivament caòtica. En aquesta guia, es recomanen una sèrie de mesures de prevenció i higiene com prioritzar els possibles espais a l'aire lliure, optimitzar aules i altres espais disponibles als centres docents i organitzar la distribució perquè sempre es mantingui una distància de seguretat de dos metres. Així mateix, no es recomana l'ús de guants a les escoles, encara que sí el de màscares higièniques, si pot ser reutilitzables.





Catalunya sí preveu a partir de la fase 2, la tornada condicionada d'alumnes de 3 a 6 anys i tutories personalitzades amb cita prèvia per a la resta, si ho requereixen. Amb aquesta mesura, Quim Torra es despenja del consens general d'evitar que els més petits, que majoritàriament són asimptomàtics, tornen a les aules.





La majoria d'autonomies que ja es troben en fase 2 han decidit que per tornar a classe hagi de sol·licitar-se una cita prèvia per part dels pares. Així mateix, la majoria d'autonomies descarten la tornada de menors de 0 a 6 anys --tot i entre elles no es troba Catalunya--.









CURS ANUL·LAT O TORNADA SELECTIVA DELS BATXILLERS





Hi ha autonomies que encara que tinguin la capacitat de continuar amb les activitats acadèmiques, han triat renunciar-hi. Andalusia ha optat per anul·lar el curs escolar, tot i que obre la porta al fet que la Conselleria d'Igualtat ofereixi serveis educatius a menors entre 0 i 6 anys. Tampoc a Astúries ni a Melilla es contemplen de moment les classes presencials.





Altres autonomies com Canàries, Cantàbria, Múrcia, Navarra, Aragó, Balears i Galícia només permetran que els alumnes de segon de batxillerat tornin a prendre a classe, encara que de forma selectiva i reduïda. Aquesta és l'opció majoritària de moltes autonomies que volen afavorir la preparació de la selectivitat per als seus estudiants d'últim curs, que es juguen en aquest examen seu accés a un grau universitari o cicle formatiu superior.





A La Rioja s'obrirà una mica més el puny. Des del dimarts 26 de maig, a partir de quart de Primària (inclòs), alguns alumnes podran anar a classe. Es tracta d'alumnes que seran "prescrits" per tornar a classe "per condicions pedagògiques" i "serà un complement per quan la distància no és suficient".





Al País Basc, el portaveu de Govern Basc, Josu Erkoreka, ha insistit aquest divendres que "convé" la tornada a les aules dilluns que ve, 25 de maig, de l'alumnat "més vulnerable" que passa de cicle, perquè les classes presencials són "fonamentals i insubstituïbles". Ha realitzat una crida als agents educatius a fer passos perquè estan "garantides les condicions de salut" de professors i alumnes.





CATALUNYA TRENCA EL CONSENS AMB PREESCOLAR





Catalunya es manté en fase 1, excepte Tarragona, Terres de l'Ebre i Alt Pirineu i Aran, però les escoles i instituts no obriran fins l'1 de juny en qualsevol cas. Aquesta comunitat sí que preveu a partir de la fase 2, la tornada condicionada d'alumnes de 3 a 6 anys i tutories personalitzades amb cita prèvia per a la resta, si ho requereixen.





Amb aquesta mesura, el Govern de Quim Torra es despenja del consens general d'evitar que els nens més petits, que majoritàriament són asimptomàtics, tornen a les aules.









La Conselleria d'Educació de la Generalitat ha tractat de minimitzar l'efecte de la tornada a l'escola en aquesta franja d'edat restringint la ràtio màxima d'alumnes per grup. En infantil, es permetran grups màxims de 8 alumnes a P3 i de 10 alumnes en P4 i P5, quan els centres puguin obrir a partir de l'1 de juny en territoris que es troben en fase 2.





No obstant això, aquesta mesura ha estat criticada tant pels pedagogs, que no veuen clar, com pels sindicats, que s'han sentit menyspreats per la falta de negociació entre el departament dirigit per Bargalló i les centrals sindicals.