El consistori de Barcelona i les mocions inútils i excontemporánies

Avui era un dia important per a Barcelona. El Ple Municipal de l'Ajuntament podria haver debatut mocions sobre:





Nissan i els 100.000 catalans familiars dels 23.000 treballadors que estan a punt de perdre el seu lloc de treball.



És el 29 aniversari de la matança a la caserna de Vic, on ETA va assassinar a 10 persones, 5 d'ells nens; deixant a 44 malferits.



Avui se'ns anuncia des del Consell de Ministres que el confinament obrirà en breu les seves portes. Podria haver estat un dia ideal per a demanar una comissió d'investigació sobre la nefasta gestió de Govern de la Generalitat (PDCAT + ERC) sobre la crisi sanitària i el desastre mortuori a les residències de gent gran sota la seva competència.



El mateix dia en que en aquest Consell de Ministres aprova una mesura històrica, que ens col·loca entre els països pioners en el món per mitigar la pobresa extrema amb el IMV (Ingrés Mínim Vital) de subsistència, que afectarà 180.000 famílies.



Què tal una resolució en contra de la intenció anunciada aquesta setmana pels CDR de tornar a tallar sine die l'artèria principal d'entrada i sortida de la Ciutat per la Meridiana?



La mateixa setmana en què VOX agita el soroll de tricornis per intentar desestabilitzar el país. La setmana en què la violència verbal puja molts decibels i alguna institució amb pes progressista podria haver aprovat una crida a la contenció, a la convivència, a l'seny. L'Ajuntament de Barcelona per exemple, ja que el de Madrid ni està ni se l'espera, o sí, però per atiar més el foc.



Posats a rememorar el passat ia perdre el temps en mocions testimonials, que no van enlloc, que no serveixen absolutament per a res; podrien haver aprovat una moció contra els matons icònics d'ERC, els germans Badia; o contra el President Company per aixecar-se contra el Govern de la República espanyola, causant desenes de morts. O contra els dirigents del Procès que el 2017 ens van portar a les portes d'un enfrontament civil, cridant a la revolta dels seus CDR contra la Constitució Espanyola i l'Estatut de Catalunya.









Però no, cap d'aquestes causes mou les consciències dels il·lustríssims regidors i regidores de l'Aj. De Barcelona, ni que fos per fer pedagogia social i política.





El tema estrella pel que avui és notícia nostre consistori, és perquè s'ha aprovat una moció d'ERC contra el regidor Manuel Valls, amb el suport de PDCAT (va de seu), i dels membres de Govern de la Ciutat: ECP i PSC. Els mateixos que li deuen a Valls estar a l'Alcaldia, a l'haver impedit amb els seus vots, a canvi de res, que Barcelona caigués en mans dels secessionistes.





¿Es pot ser més deslleial, més desagraït, més roí?





Aquest tipus d'actituds són les que desprestigien la política i allunyen els ciutadans de les institucions.