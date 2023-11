Sobre les manifestacions a les portes de les seus del PSOE

La policia carrega contra els manifestants durant una concentració en contra de l'amnistia, davant de la seu del PSOE al carrer Ferraz / @EP

Quan els governants de l'Estat de Dret no respecten l'Estat de Dret, ningú no respecta l'Estat de Dret.

Per més de dretes i detestables que ens semblin Aguirre i Aznar, quan es manifesten davant de les seus del PSOE sense comunicació ni permís a la Delegació del Govern per fer-ho, ni el Govern d'Espanya, ni la premsa del pessebre, tenen autoritat moral alguna per criticar-los, quan simultàniament estan aplaudint i proposant que s'amnistia els que es van manifestar sense cap mena de permís i van incendiar els carrers de Catalunya durant 4 anys, causant vandalisme i destrosses milionàries a autopistes i aeroports.

Si allò és perdonable per a Sánchez i els seus corifeus, amb quina cara ara es rascaran les vestidures i criticaran aquests senyoritings de la dreta.

Si es concedeix aquesta repugnant amnistia a vàndals, aprenents de terroristes i corruptes econòmics, Espanya serà molt difícil de governar d'ara endavant. La llei mordassa, de facto, ja ha quedat derogada.