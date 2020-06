El Parlament renúncia a apujar el sou dels diputats per l'impacte del Covid-19

La Taula de Parlament ha acordat aquest dimarts no implementar finalment l'increment de sou del 1,1% dels diputats que estava previst en els pressupostos de la Cambra per a 2020, cosa que s'ha aprovat per unanimitat, han informat fonts parlamentàries.









El president de Parlament, Roger Torrent, va llançar aquesta proposta fa dues setmanes, argumentant que aquesta pujada de sou no havia de fer-se efectiva tenint en compte l'impacte social i econòmic generat per la pandèmia del coronavirus.









Les mateixes fonts han recordat que la Cambra catalana va lliurar al Tresor de la Generalitat més de dos milions d'euros per contribuir en la lluita contra la pandèmia, corresponents al pressupost del 2019 de Parlament.





Aquest increment de sou es va incloure en els pressupostos de la Cambra: el primer projecte de comptes, que va rebutjar el ple, proposava un augment del 1,75%, i finalment es va aprovar aquest 1,1%, després de desacords també centrats en el 40 aniversari de Parlament.





Per la seva banda, el grup de Cs al Parlament ha reiterat la seva proposta que ja va portar a la Cambra en el mes d'abril de modificar les estructures dels salaris dels diputats, i que la part corresponent a les dietes es vagi eliminant progressivament i passi a tributar com la resta del sou.





40 ANIVERSARI

A més, la Mesa ha acordat no realitzar actes multitudinaris fora de Parlament per celebrar el 40 aniversari de la Cambra en democràcia.





"La impossibilitat de fer actes multitudinaris a l'exterior i els criteris de contingència econòmica només permetran dur a terme" els actes que s'adeqüin als criteris sanitaris, com un ple solemne.





PROTOCOL DAVANT SÍMPTOMES

La Taula de Parlament ha aprovat aquest dimarts un protocol a seguir pels treballadors públics i els diputats en el cas de presentar símptomes de Covid-19, un protocol discutit entre els grups parlamentaris al considerar que no s'hauria de diferenciar dos col·lectius.





El protocol preveu que si un diputat presenta febre en el moment d'entrar a Parlament, aquest pot exercir el seu dret a accedir però la Cambra podrà optar per suspendre la sessió; en canvi si es tracta d'un treballador públic i presenta símptomes de Covid-19 es preveu la seva falta a el lloc de treball amb un certificat mèdic.