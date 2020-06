Sánchez anuncia ajudes de 4.000 milions per al sector turístic

El president de Govern, Pedro Sánchez , ha donat a conèixer les línies mestres del Pla de Suport al Sector Turístic. Es tracta d'un pla dissenyat perquè el sector, un dels més importants per a l'economia espanyola, es recuperi com més aviat després d'haver patit una completa paralització durant el període que ha durat l'estat d'alarma.









Sánchez ha anunciat una partida econòmica d'ajuts al sector que, entre totes les partides, sumarà més de 4.200 milions d'euros, distribuïts entre ajudes directes, per mitjà de crèdits ICO, i altres per contribuir a la modernització de les empreses i els establiments turístics en aspectes com la sostenibilitat i la digitalizació.





Després d'escoltar les peticions de representants de tots els segments que conformen el sector turístic, empresaris, treballadors i administracions, Sánchez ha anunciat el seu pla que està basat en cinc punts.





El primer és la recuperació de la confiança dels turistes estrangers en què Espanya és una destinació turística segura. "Per a això, totes les anelles del sector han d'incorporar les mesures sanitàries, de desinfecció, neteja i distància social necessàries per aconseguir aquest objectiu. Espanya ha de tornar a veure com un destí segur i fiable", ha afirmat el president de Govern.





Entre les mesures aprovades per l'Executiu està la de crear un distintiu per donar visibilitat a aquells establiments que compleixin les mesures de seguretat. A més, ha reconegut que "l'obertura dels corredors segurs , com el que ha permès l'entrada de turistes a les Balears, són un important primer pas per iniciar el camí de la recuperació del sector".





El segon punt fa referència a les mesures de suport econòmic que el Govern ha posat en marxa per ajudar les empreses. "Les mitjanes de suport empresarial van en el camí d'atendre les seves necessitats de crèdit. Per això es destinaran 2.500 milions d'euros a través de l'ICO per ajudar les empreses que ho necessitin", ha assegurat Sánchez. També ha afirmat que s'obriran línies d'avals per ajudar al fet que les empreses que així ho requereixin puguin tenir accés als crèdits de les entitats financeres.





El tercer dels punts que conformen el pla es refereix a l'adopció de les mesures necessàries per millorar la competitivitat del sector turístic. "És necessària millorar la competitivitat del sector tant a curt com a mitjà termini. Per això, el Govern va destinar 850 milions d'euros pensant en la sostenibilitat i la digitalització del sector. La indústria turística ha d'adaptar per aprofitar el potencial de les tendències globals". El president ha anunciat que s'oferiran programes i cursos d'adaptació de les empreses i treballadors a les noves tendències de sostenibilitat i digitalització per obtenir el màxim rendiment en el sector.





INTEL·LIGÈNCIA TURÍSTICA

En quart lloc, s'ha previst la creació d'un observatori d'intel·ligència turística per poder dur a terme de la forma més ràpida i eficaç les reformes necessàries per adaptar al sector a les últimes tendències. "És necessari comptar amb dades i informació en temps real per preveure els escenaris i poder adoptar les polítiques adequades. Per això reforçarem els sistemes d'anàlisi de l'oferta i la demanda".





L'últim punt del pla elaborat pel Govern fa referència a la promoció del turisme espanyol tant dins com fora de les nostres fronteres. "Anem a fer servir totes les eines de màrqueting i promoció per a posicionar a Espanya com una destinació de turisme segur. Per això treballarem de manera coordinada amb totes les comunitats autònomes i els organismes de promoció per a dur a terme una campanya a escala internacional que ens ajudi a recuperar els turistes estrangers".





UNITAT

Després de reconèixer que el sector ha estat un dels que més ha patit les conseqüències de la pandèmia, Sánchez ha demanat unitat a tots els actors implicats per aconseguir una ràpida recuperació del turisme. "Aquest sector és una de les nostres majors fortaleses i som per a molts països un model de fer bé les coses. Perquè l'horitzó sigui d'estabilitat i sostenibilitat i perquè la recuperació sigui més ràpida, hem de treballar tots junts", ha dit Sánchez.





Per la seva banda, la majoria dels representants de sector han demanat al president l'adopció de mesures urgents de suport així com el manteniment de les polítiques que consideren que han permès en els últims temps la supervivència de la majoria de les empreses del sector.





Per això han exigit més ajudes econòmiques per a un sector que representa el 12% de l'PIB i que durant la pandèmia ha perdut uns 80.000 milions d'euros.





Marta Blanco, representant de la CEOE, ha demanat un pla de suport ambiciós per al sector i la necessitat que les mesures adoptades fins ara, com l'aplicació dels ERTO, es mantinguin fins que s'albiri el final de túnel.





Per la seva banda, el secretari general de l'Organització Mundial del Turisme (OMT), Zurab Pololikashvili, ha reconegut la importància del turisme espanyol a tot el món, ha assegurat que el sector va rebre tot el suport necessari des de Brussel·les, i s'ha mostrat partidari que Madrid es converteixi en el Davos del turisme del sector mundial.





Durant l'acte també han intervingut Miquel Àngel Cilleros, Secretari General de Turisme d'UGT; José María Martínez, secretari general de Serveis de CCOO; Joan Cierco, President de la Comissió de Turisme de la Cambra de Comerç d'Espanya; Alfonso Rodríguez, President de la Comissió de Turisme de la FEMP; Yaiza Castella, Consellera de Turisme, Indústria i Comerç de Canàries; i Sonia Pérez, Consellera de Turisme, Comerç i Consum del País Pasco.