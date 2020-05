La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Santa Susanna aposten per un turisme intel·ligent i sostenible

Amb la voluntat de combinar el respecte amb el medi ambient i el desenvolupament tecnològic, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Santa Susanna han unit esforços per convertir el municipi maresmenc en una destinació turística intelligent i sostenible.





En aquest sentit, el projecte permetrà aprofitar la tecnologia per aconseguir disposar de més informació per posar-la al servei de la comercialització de la destinació.





A més, també es treballa perquè, a les platges del municipi, hi hagi un servei de wifi gratuït. Això permetria, d’una banda, donar un millor servei als visitants però, alhora, també poder saber quins són els seus gustos i desitjos, amb la voluntat de poder millorar la qualitat dels serveis que s’ofereixen.









El diputat d'Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial, Josep Arimany, recorda que des de la Diputació de Barcelona es treballa també per impulsar «els municipis mitjans i petits en la transformació cap a municipis smart» per tal que «tots el municipis tinguin les mateixes oportunitats, amb l'objectiu de construir entorns sostenibles, inclusius i equitatius que assegurin el benestar de tots els ciutadans i ciutadanes».





D'altra banda, l’alcalde de Santa Susanna, Joan Campolier, assegura que el municipi té «tots els actius al nostre abast amb un entorn mediambiental que és l’enveja de molts» i que, per aquest motiu, cal tenir «la mirada posada en la Santa Susanna dels pròxims vint anys. I això passa per la combinació de tecnologia i respecte per al medi ambient».





En aquest projecte, l’aposta per la tecnologia permetria prioritzar una mobilitat sostenible, amb la voluntat de reduir l’ús del vehicle privat dins del casc urbà del municipi. Això possibilitaria disposar de més carrils bici i de vehicles elèctrics, millor xarxa pública de transport, espais de vianants i, sobretot, aparcament estratègicament situats.





Amb aquest projecte, Santa Susanna farà un pas endavant en els objectius de la Unió Europea en matèria de turisme. Cal tenir en compte que, a la ciutat, el turisme representa el 70% del PIB i compta amb 13.000 places hoteleres i 3.100 de càmping.