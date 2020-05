Lloret de Mar vol ser la "destinació turística més segura" contra el coronavirus

Lloret de Mar vol ser "la destinació turística més segur possible" segons ha manifestat aquest matí el seu alcalde, Jaume Dulsat. Amb aquesta finalitat, l'Ajuntament de la població turística gironina ha redactat un pla integral per adaptar protocols de seguretat i sanitat en tot el municipi que segueix les directrius marcades per l'Organització Mundial de la Salut i ha comptat amb la col·laboració dels Gremis, associacions professionals i representants dels treballadors turístics.





Tots els treballadors del municipi involucrats en activitats turístiques disposaran d'una formació adequada en els protocols de prevenció de riscos vinculats a la Covid-19, prevencions en l'atenció als clients, coneixements adequats en l'ús dels EPI, així com les normes de prevenció associades a llocs clau com recepcions d'hotels, neteja d'habitacions, taulells de restaurants, etc.









Per garantir que aquesta formació sigui accessible a tots els treballadors i en totes les empreses, es va decidir utilitzar el mateix model homologat de formació per a tots ia tal efecte, Lloret Turisme ha seleccionat una empresa que desenvolupés el primer mòdul formatiu genèric amb sessions virtuals en què participaran uns 4.000 treballadors. En la segona etapa es duran a terme cinc tipologies de formacions específiques dirigides als sectors d'hotels i allotjaments turístics, bars, cafeteries i oci nocturn, restaurants i càmpings i comerç i participaran unes 3.500 persones. Aquests processos estaran conclosos abans del 15 de juny, data en què està previst que tots estiguin contrastats amb les mesures de control previstes per l'Estat.





Pel que fa a platges, l'Ajuntament reforçarà l'equip de seguretat i vigilància amb 35 professionals, s'establiran sectors per a la limitació de l'aforament i el control d'accés i es crearan àrees per a gent gran, nuclis familiars amb nens i adults sense nens (parelles i grups d'amics). Les dutxes i els serveis públics, només obriran si es pot garantir l'absència de risc de contagis i les zones de bany estaran delimitades per balises. Les activitats de platges com les d'aventura, actiu-natura, marxa nòrdica, quads, bicicletes, troll aventura i minigolf, estaran sotmeses a un procés de desinfecció abans de cada nou ús o canvi d'usuari. Tot això implica una inversió municipal en platges que pot oscil·lar entre un milió i un milió i mig d'euros.





A la via pública s'està desenvolupant una prova pilot fins a 17 de maig per tancar el Passeig Marítim al trànsit de vehicles per tal de facilitar als vianants, ciclistes i corredors el manteniment del distanciament social. Es distribuirà un tríptic informatiu a turistes i residents informant de les instruccions de seguretat que s'han de tenir en compte en la via pública, platges i en els establiments del municipi, se'ls orientarà sobre on adquirir mascaretes i guants, es reforçaran els serveis de neteja i desinfecció del mobiliari urbà i es reforçarà la recollida de residus. Cal recordar que Lloret de Mar va ser pioner en l'ús de drons de vigilància per detectar incompliments en la via pública.





Els hotels s'instal·laran mampares de protecció en els taulells d'atenció al públic, recepcions, bufets, etc., seguint els criteris que fixi l'Estat, s'impulsarà l'ús de noves tecnologies en serveis com el check in i check out, es durà a terme un protocol de neteja i desinfecció reforçat en habitacions, es procedirà a la separació de taules en bufets interiors, terrasses i així mateix a la zona de piscines, on es disposaran les gandules amb el pertinent distanciament, i s'eliminaran elements de risc. Els bufets minimitzaran la manipulació directa per part de client de plats, coberts, beguda i menjar.









Per als apartaments, habitatges d'ús turístic i càmpings es fomentarà una desinfecció reforçada després de cada Sortida ràpida, es lliuraran kits de benvinguda amb material bàsic d'higiene i en els càmpings es redistribuirà als clients en les parcel·les per garantir el distanciament.





Els restaurants, terrasses, bars i xiringuitos disposaran cartells informatius explicant les regles a seguir per a l'accés o l'ús del servei. A més, s'ha acordat l'augment considerable de l'espai públic per terrasses a fi de compensar la limitació d'aforament. L'Estat ha començat a fixar els protocols per a botigues, (desinfecció diària i neteja dinàmica durant la jornada) Així mateix des de Lloret estan valorant mesures compatibles amb les establertes pel govern per controlar l'aforament i garantir, en la mesura del possible la distància mínima entre professional i el client.





A destacar que la discoteca Tropics de Lloret ha estat la primera discoteca d'Espanya a aconseguir el distintiu "Sanitized Venue" de l'Associació Internacional d'Oci Nocturn per certificar la preparació d'un establiment per evitar la propagació de la Covid-19.





L'alcalde va recordar el fort protagonisme del turisme internacional en aquest destí, que representa un 70% del total (la resta, és de procedència nacional) i va manifestar que l'Ajuntament té constància fefaent del desig de molts operadors turístics per tornar el més ràpidament possible a operar a Lloret de Mar.