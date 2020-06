Juan Carlos Unzúe anuncia que pateix ELA

Joan Carles Unzué , que fos segon entrenador de Luis Enrique al Barça, ha anunciat que pateix d'esclerosi lateral amiotròfica (ELA). L'exporter internacional ha realitzat una roda de premsa al Camp Nou en què ha fet públic que se li ha diagnosticat la malaltia.









Unzúe, de 53 anys, ha dit: "Vull fer públic que pateixo ELA, que en el meu cas està afectant les meves extremitats de forma asimètrica".





I ha afegit: "El conte ara i així perquè la majoria dels meus amics, als que no els he pogut confessar, ho sabran ara per la premsa i podran estar més tranquils. I ho porto bé, que mentalment estic fort i que em sento un privilegiat pel què fins ara m'ha donat la vida ".





L'exentrenador ha assegurat durant la roda de premsa que "m'he trobat amb companys de viatge que m'han deixat clara una cosa, la gran capacitat que té l'ésser humà per adaptar-se i superar aquestes situacions".





Unzué, que ha tingut un emotiu record per a les persones que han mort durant la pandèmia i per als seus familiars, ha assegurat que "m'ha cridat molt l'atenció que les persones que he conegut amb la malaltia tenen moltíssimes ganes de continuar vivint, perquè la vida val la pena fins i tot quan sembla que tot s'està ensorrant".





L'exporter ha estat acompanyat en l'acte, entre d'altres, pel seu germà, Eusebio Unzué, el president de Barça, Josep Maria Bartomeu, l'extècnic blaugrana, Luis Enrique, l'actual entrenador de l'equip, Quique Setién, i alguns jugadors blaugrana, com Piqué, Jordi Alba o Busquets.