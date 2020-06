El Constitucional ratifica l'anul·lació dels acords sobre autodeterminació del Parlament del 2019

El Ple del Tribunal Constitucional (TC) ha acordat per unanimitat desestimar els recursos de súplica presentats per 33 diputats independentistes catalans contra dues resolucions d'aquest òrgan que van anul·lar diversos acords adoptats per la Mesa de Parlament a l'octubre de l'any passat, en què es tornava a reiterar la defensa del dret d'autodeterminació i la reivindicació de la sobirania del poble de Catalunya.









Les actuacions donats a conèixer, el ponent ha estat el magistrat Andrés Ollero, expliquen que "la deducció de testimoni de particulars no vulnera la inviolabilitat parlamentària dels membres de la Taula de Parlament a què es refereix", doncs, a l'igual que succeeix amb els advertiments i les advertències que es contenen les actuacions impugnats, tot respon a la finalitat de garantir el compliment de resolucions del propi TC.





Les decisions del Tribunal Constitucional --recorda aquest òrgan en els autos-- "han de ser complertes també per les cambres legislatives i pels membres que formen part dels òrgans d'aquelles".





Així, el tribunal torna a insistir que la Taula de Parlament estava obligada, d'acord amb la doctrina constitucional, a no admetre la proposta de resolució de Parlament titulada 'Resposta a la sentència de Tribunal Suprem sobre els fets de l'1 d'octubre', ja que l a admissió a tràmit "implicava un manifest incompliment del deure de la Taula de respectar allò acordat en el seu dia pel tribunal de garanties".





Així, conclou que "és manifest" que la Mesa no ho va fer així "desatenent un cop més les advertències d'aquest Tribunal, reiterades en les referides provisions, del seu deure d'impedir o paralitzar qualsevol iniciativa que suposi alterar unilateralment el marc constitucional o incomplir les resolucions d'aquest Tribunal, el que va determinar l'estimació de l'incident d'execució i la nul·litat dels acords impugnats ".





AL PARLAMENT CONTRA LA MONARQUIA

En altres actuacions igualment unànimes, el TC també confirma l'anul·lació dels acords de la Taula de Parlament que reprovaven la monarquia i que van ser aprovats el 22 i el 29 d'octubre de 2019 que reprovaven la Monarquia.





En aquestes resolucions, el ponent ha estat el magistrat Antonio Narváez, el TC assenyala que "el debat públic en les assemblees legislatives gaudeix, precisament a l'empara de la Constitució, d'una llibertat sense restriccions, sempre que no s'articuli o defensi a través d'una activitat que vulneri els principis democràtics, els drets fonamentals o la resta dels mandats constitucionals".