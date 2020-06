El Parlament demana al Govern central sol·licitar que la UE reconegui el català com a llengua oficial

La comissió d'Acció Exterior de Parlament ha aprovat aquest dijous una proposta de resolució de JxCat i ERC que insta el Govern a demanar a Govern central que sol·liciti al Consell de la UE el reconeixement de l'oficialitat del català a la UE i la "conseqüent incorporació al règim lingüístic "de les institucions europees.









La iniciativa ha sortit endavant amb 14 vots favorables de JxCat, ERC, el PSC-Units, els comuns i la CUP, i en contra de Cs i el PP.









La resolució també reclama que es modifiqui l'article 55.1 del Tractat de la UE per "incorporar el català en la relació de llengües en què està redactat", i en aquest punt el PSC s'ha abstingut.





BOLÍVIA I ISRAEL

La comissió ha aprovat una altra proposta presentada per la CUP que condemna el "cop d'Estat i mostrar el seu reconeixement i respecte al sistema democràtic i la sobirania popular de Bolívia", pels fets que van ocórrer a la tardor, amb els vots favorables de JxCat, ERC , PSC, comuns i la CUP, i en contra de Cs i el PP.





Així mateix, ha donat llum verda a una resolució de PSC que dóna suport a la posició de la UE sobre el caràcter "il·legal" dels assentaments d'Israel als territoris palestins ocupats, que ha comptat amb el suport de JxCat, ERC, PSC, comuns i la CUP, el rebuig de PP i l'abstenció de Cs.





A més, s'ha aprovat una sol·licitud de compareixença en comissió del conseller d'Acció Exterior, Bernat Solé, sobre la "possible no investigació dels casos d'assetjament sexual" per part de l'excap de gabinet de l'exconseller Alfred Bosch.





PROPOSTES REBUTJADES

La comissió ha rebutjat una proposta de Cs que demanava reprovar els viatges del president de la Generalitat, Quim Torra, "que tenen com a objecte la promoció de l'missatge separatista, per suposar una vulneració de l'ordenament jurídic espanyol i perjudicar la defensa dels drets i llibertats de tots els espanyols ".





La iniciativa ha estat rebutjada amb el vot favorable de Cs i PP, en contra del JxCat, ERC, comuns i CUP, i l'abstenció de PSC, i també reclamava a la Generalitat cessar de manera immediata els viatges a l'estranger que tinguessin aquest objectiu, tot i que aquest punt ha comptat amb el suport dels socialistes.





També ha tombat, amb el vot a favor de Cs i PP, en contra del JxCat, ERC i CUP, i l'abstenció de PSC i comuns, una altra resolució del partit taronja, que instava a la Generalitat a incloure al Portal de Transparència l'agenda d'activitats del cap de l'Oficina de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i que comparegui al Parlament de forma anual.