La UE ha de decidir si obre les seves fronteres a països com la Xina o el Marroc

Els Vint i set tenen fins a les 18:00 hores d'aquest dissabte per decidir si donen per bo l'últim esborrany de la llista de països tercers als quals obrir la frontera exterior de la UE el proper dimecres, 1 de juliol; un llistat basat en criteris epidemiològics i que inclou a la Xina, el Marroc i Austràlia, però deixa fora a Estats Units, Brasil i Rússia per no haver pogut contenir encara la propagació del coronavirus.













La llista de països els nacionals dels quals seran els primers a entrar a la UE inclou a Algèria, Austràlia, Canadà, Japó, Montenegro, Marroc, Nova Zelanda, Rwanda, Sèrbia, Corea de Sud, Tailàndia, Tunísia, Uruguai, Geòrgia i la Xina, segons fonts europees, que, precisen, en el cas de la Xina l'aixecament del veto estarà subjecte a reciprocitat.





Es tracta d'una primera relació de països, que es revisarà periòdicament -probablement cada dues setmanes- per alinear-la en cada moment amb la situació sanitària.





No només queden fora països com els Estats Units, Rússia, Brasil o Argentina, la situació epidemiològica no dóna garanties, sinó que la llista també exclou la majoria dels Balcans occidentals tot i que la Comissió Europea va demanar que se'ls inclogués, i tampoc apareixen altres països amb nivells d'infecció similars a la UE, com Cuba.





"El text de compromís està sobre la taula, però algunes capitals necessiten fer-li encara un cop d'ull. Per això no es pot dir que hi hagi acord ja", han informat fonts diplomàtiques europees.





Tot i que "no tots estan d'acord" sobre l'esborrany final i el control de les fronteres és una competència dels estats membre, però la decisió es prendrà per majoria qualificada ja que afecta polítiques comunes com la lliure circulació i els visats.





La complexitat de la discussió ha portat els ambaixadors dels Estats membre, reunits a Brussel·les durant més de sis hores, a donar-se de termini fins al vespre de dissabte per consultar amb els seus capitals aquest últim esborrany.





Si complert el termini de les 18:00 hores, no hi ha posicions contràries suficients, llavors es posarà en marxa el procediment escrit perquè la decisió d'adoptar la llista es formalitzi en les següents hores.





En el cas que aquest principi d'acord es frustrés, els ambaixadors tornaran a discutir el tema en una reunió el dilluns, menys de 48 hores abans de la data anunciada com el principi de l'obertura de la UE a l'exterior després del pas de la pandèmia .





CRITERIS EPIDEMIOLÒGICS

En qualsevol cas, el compromís dels Estats membres és basar-se en criteris "epidemiològics clars" que permetin delimitar la llista en funció de qüestions sanitàries i científiques i no com a conseqüència de decisions polítiques, de manera que la frontera es comenci a obrir a països en on l'abast de la pandèmia es trobi en "els nivells de la UE".





Per això, la recomanació demana que els elements per decidir quins països tenen carta per entrar i quins no es basin en el nombre d'infeccions per cada 100.000 habitants durant els últims catorze dies, en la tendència de nous casos durant el mateix període en els catorze dies anteriors i la capacitat d'aquests països per traçar, contenir i tractar possibles nous brots.





Els Vint, a més, preveuen una sèrie d'excepcions per seguir permetent els viatges procedents dels països vetats si es tracta de circumstàncies excepcionals, per exemple per permetre tornar a europeus o familiars d'europeus atrapats a l'exterior. A les excepcions, els Estats membre sospesen incloure noves categories suggerides per Brussel·les, com és el cas dels estudiants o dels treballadors d'alta qualificació.





Així mateix, han de consensuar quin serà el procediment d'avaluació i validació dels canvis de la llista, perquè els socis tenen clar que "no serà un procés automàtic".





També tenen clar els països de la UE que el Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties (ECDC) ha de tenir un paper fonamental a l'hora de proporcionar les dades epidemiològiques que es tindran en compte, encara que no està clar si tindrà pes a la hora de validar la llista final o serà una decisió única dels Estats membre, que tenen competències exclusives en matèria de gestió de fronteres.