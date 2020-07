El PDeCAT acusa Puigdemont de fragmentar a l'independentisme

La guerra oberta entre els diferents sectors sorgits després de la desaparició de la vella Convergència i Unió s'intensifica i les diferències entre les diferents faccions es publiciten sense objecció.













Des del PDeCAT ja s'acusa l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont de ser el causant de l'enorme divisió que existeix actualment entre els abans aliats i de provocar la fragmentació en l'independentisme.





El portaveu de la formació, Marc Solsona, ha llançat algunes dures acusacions contra Puigdemont en què l'assenyala com el principal responsable de la divisió existent.

Preguntat per les lluites i acusacions creuades que s'estan convertint cada dia en públic entre els hereus del partit liderat durant molts anys per Jordi Pujol, que ha suposat un enorme fracàs polític, Solsona respon: "Un fracàs de qui? De la gent de CDC? De la gent del PDeCat? O dels ideòlegs de la unitat que a la fi han aconseguit que estiguem més fraccionats que mai? "





El portaveu del PDeCAT ha recordat, en una entrevista a El Periódico de Catalunya, que va ser l'expresident català el que va apostar en el seu dia per la creació d'una formació anomenada Crida Nacional per la República que va acabar sent un fracàs, ja que pràcticament ningú va voler apujar-se a aquesta nau.





Però ha recordat que la data triada per presentar aquell nou projecte no va ser casual. "Va sortir una setmana abans de l'assemblea general del PDeCAT. Algú ho va decidir de forma intencionada", acusa assenyalant, sense anomenar-lo, a Puigdemont, de què creu que se sent millor com a líder de país que de partit.





Després d'assegurar que respecta la decisió de Puigdemont de presentar una nova formació política , defensa la continuïtat del PDeCAT, ja que té projecte, estructura, idees, lideratges i base territorial, i treballaran com JxCat per concórrer a les eleccions.





Sobre si mantindran el nom de JxCAT, Solsona ha recordat que JxCat és "un partit registrat pel PDeCAT, una marca electoral del PDeCAT", i ha avisat als associats del partit que es sumin a el projecte de Puigdemont que hauran de trencar el carnet perquè no contemplen la doble militància.





Després d'emplaçar a Puigdemont a explicar què vol fer al nou partit, ha negat que hi hagi hagut un degoteig de baixes recentment al PDeCAT, i sobre si negociaran amb el Partit Nacionalista de Catalunya (PNC) ha reivindicat que el seu partit té vida pròpia. "No estem entre Puigdemont i Marta Pascal. Defensem un model de país", ha finalitzat.