Iglesias reconeix el fracàs del seu projecte a Galícia i Euskadi

El líder de Podem, Pablo Iglesias, ha reconegut que el resultat electoral assolit pel seu partit en les eleccions autonòmiques de Galícia i Euskadi ha estat "una derrota sense pal·liatius". Podem no ha aconseguit representació al parlament gallec i ha perdut la meitat dels escons que tenia al basc.









"El nostre espai polític ha patit avui una derrota sense pal·liatius", ha publicat el líder de la formació estada en el seu compte de Twitter. "Perdem bona part de la nostra representació al Parlament Basc i vam quedar fora de el Parlament de Galícia. Ens toca fer una profunda autocrítica i aprendre dels errors que sens dubte hem comès ", ha afegit.

El càstig que ha patit la formació estada en les dues eleccions suposa un seriós avís per al partit que governa en coalició amb el PSOE, que ja en les passades eleccions generals va obtenir un mal resultat electoral, encara que va acabar amb l'acord amb els socialistes per a formar govern .





Les disputes internes en el partit, per les queixes de molts dirigents autonòmics per la imposició per part de la direcció de Madrid d'imposar els seus candidats, ha acabat per passar una seriosa factura a la formació.





Les eleccions internes realitzades en Unides Podem per escollir les direccions regionals van acabar provocant uns enfrontaments que van sortir a la llum i van perjudicar seriosament la imatge de la formació. Molts dels dirigents regionals van optar per abandonar el partit després de veure com des de la direcció nacional s'imposaven candidats amb menys força i atractiu per als hipotètics votants.