Assegurança gratuïta davant la Covid-19 per a tots els professionals que treballen en hospitals i residències

El sector de les asseguradores ha decidit ampliar l'àmbit de protecció de l'assegurança gratuïta de vida i subsidi per hospitalització que ha posat a disposició dels treballadors sanitaris que es veuen afectats per la Covid-19. Una ampliació que a partir d'aquest moment dóna cobertura a un milió de persones.

La novetat més important d'aquesta ampliació és que a partir d'ara també estan coberts per aquesta assegurança gratuït és que tot el personal que presta els seus serveis en hospitals, tant públics com privats; centres públics d'atenció primària, serveis d'emergències, així com en residències de gent gran, també públiques i privades, i passa a estar cobert per la pòlissa.





Des de fa temps, els treballadors dels hospitals i centres sanitaris s'han sentit discriminats per l'actitud de les administracions cap a ells, sobretot per deixar-los fora de les gratificacions que, per exemple la Generalitat, paga als professionals sanitaris, mèdics, infermeres, etc., pel risc i l'esforç que han fet durant la pandèmia. Consideren que han corregut els mateixos, o més, riscos que metges i infermeres i han col·laborat amb un esforç tremend per a reduir al màxim el risc de contagis.





Amb aquesta ampliació entren a formar part del col·lectiu assegurat el personal administratiu, de neteja, cuina, manteniment i bugaderia; així com els psicòlegs clínics, tots els especialistes i tècnics superiors, els odontòlegs i higienistes dentals, els logopedes, els fisioterapeutes d'atenció primària i de residències de gent gran, els terapeutes ocupacionals i els treballadors socials, entre molts altres perfils professionals.





La protecció que l'assegurança presta a aquests professionals es manté igual. El capital assegurat en cas de defunció per causa directa de la COVID-19 puja a 30.000 euros per persona. El subsidi d'hospitalització, mentrestant, comportarà el pagament de 100 euros a el dia al professional ingressat sempre que la seva estada hospitalària superi els tres dies i fins a un màxim de dues setmanes. És a dir, els pagaments oscil·laran entre els 400 i els 1.400 euros per persona.





La protecció té una vigència de sis mesos, a comptar de l'inici de l'estat d'alarma. És a dir, s'ha de cobrir a totes aquelles persones del col·lectiu assegurat que siguin hospitalitzades o morin a causa directa del coronavirus des del passat 14 de març fins al proper 13 de setembre de 2020, ambdós dies inclosos. La cobertura té, per tant, caràcter retroactiu.