Aquesta setmana s'ha difós un vídeo en què es veu una noia atropellant a un grup de persones a Nova York després que agredissin el nuvi de la jove.









Després d'una discussió, la noia puja al cotxe i impacta contra alguns dels joves que s'estaven ficant amb el seu xicot, a qui també va atropellar sense voler.









La Policia nord-americana no ha dit res al respecte i no se sap si hi va haver ferits en l'incident.