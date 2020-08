Adif completarà aquest mes la primera fase de les obres a Sants, amb afectacions a Rodalies

Adif completarà la primera fase de les obres de reconfiguració de les vies en l'estació de Sants a finals d'agost, amb afectacions en la circulació dels trens de Rodalies durant els dos últims caps de setmana, pel tancament dels túnels de Passeig de Gràcia i Plaça Catalunya.













L'estació de Sants s'està remodelant per adaptar l'esquema de vies d'estacionament d'ample convencional de l'estació, amb l'objectiu de disposar de quatre vies per a la parada dels trens que accedeixen a la terminal, per cadascun dels dos túnels d'accés, segons ha informat Adif i Renfe en un comunicat aquest dimecres.





Aquest projecte, conegut com 4+4, permetrà optimitzar i flexibilitzar la capacitat de la infraestructura i de l'explotació en el nucli central de la xarxa ferroviària de Barcelona, amb una inversió superior als 8,9 milions d'euros.





PRIMERA FASE





La primera fase de les obres per al nou esquema de vies a Sants consisteix a donar de baixa la via 9 de l'estació, a la capçalera nord, i installar-hi una topall.





Així mateix, a la capçalera nord, s'eliminen 13 desviaments ferroviaris, es renova la via amb una longitud de 2.000 metres, es desplacen 350 metres de vies fins a la seva posició definitiva, es munten 17 nous desviaments, i s'adapten la catenària i les installacions de seguretat a la futura configuració.





El gruix d'aquests treballs es concentrarà en els dos últims caps de setmana d'agost, amb l'execució de les obres consistents en el muntatge, proves i posada en servei de 13 desviaments, tant a nivell de via com de catenària i installacions de seguretat.





Una vegada finalitzades aquestes obres i realitzades les verificacions, quedarà operativa la configuració definitiva de la capçalera nord, tant en el costat del túnel de Plaça de Catalunya com en el de Passeig de Gràcia.





AFECTACIONS A RODALIES





Per realitzar aquests treballs, donada la seva complexitat, Adif ha programat un tall en el túnel de Plaça Catalunya, el cap de setmana del 22 d'agost, i un altre en el de Passeig de Gràcia, el del 29 d'agost, amb les corresponents afectacions a la circulació de Rodalies de Catalunya.





El cap de setmana del 22 d'agost es veurà modificat el recorregut de les línies R1, R2 Sud, R3, R4 i R12, mentre que el cap de setmana del 29 d'agost sofriran afectacions les línies R2 Sud, R2 Nord, R3, R11, R13, R14, R15, R16 i R17.





Amb aquests canvis, Renfe ha informat que els títols de transport de Rodalies seran vàlids mentre durin les afectacions per realitzar transbords a les estacions de metro de Barcelona.





Durant el primer cap de setmana, els trens de la R1 iniciaran i finalitzaran el seu recorregut a l'estació de Plaça Catalunya; la R2 Sud ho farà a la de Sants, i la R3 limitarà el seu recorregut entre Sant Andreu Arenal i Puigcerdà (Girona).





Els dies 22 i 23 d'agost també es modificarà el recorregut de les línies R4 i R12, que seran desviats pel túnel de Passeig de Gràcia i El Clot-Aragó, i no pararan a les estacions de Plaça de Catalunya, Arc de Triomf, Sagrera, Sant Andreu Arenal i Torre Baró.





D'altra banda, al cap de setmana del 29 d'agost la línia de Rodalies R2 Sud començarà i acabarà a Sants durant aquest cap de setmana, i la R2 Nord circularà parant en Plaça Catalunya, sense parada a Arc de Triomf i reprenent el seu trajecte habitual a l'estació d'El Clot-Aragó.





Els dies 29 i 30 d'agost la R3 limitarà el seu recorregut entre Sant Andreu Arenal i Puigcerdà; els trens regionals de la R11 tindran com origen i final l'estació de Barcelona Estació de França, i les línies R13, R14, R15, R16 i R17 ho faran a Sants, sense parar en les estacions de Passeig de Gràcia i Estació de França.