CatalunyaPress T'INFORMA

Bona tarda!





En CatalunyaPress us apropem les principals notícies d'avui.





En primer lloc, us hem explicat que el Govern ha arribat a un acord amb totes les comunitats autònomes per aplicar les mesures necessàries per a l'inici de curs escolar. Ho ha anunciat la ministra Celaá en una roda de premsa.









Continuant en el món educatiu, la Generalitat de Catalunya ha anunciat que els nens majors de 6 anys hauran de portar mascareta a l'escola . De la mateixa manera, des de l'executiu autonòmic recomanen que totes les empreses prioritzin el teletreball al setembre per evitar brots de Covid-19.









D'altra banda, sembla que l'Ingrés Mínim Vital de el govern ha acabat sent més un problema que una ajuda. Avui us hem explicat que les oficines per sol·licitar-estan totalment col·lapsades.









I en l'àrea de successos, la notícia més esgarrifosa de el dia la protagonitzen un pare i un fill. El progenitor va deixar al seu fill aparcar el cotxe per practicar, però la falta d'experiència de el noi ha desencadenat en un terrible final. Aquí us ho expliquem.









Demà tornem amb més,





Gràcies per llegir-nos!