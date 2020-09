L'oposició veneçolana es fragmenta davant l'anunci d'indult de Maduro

L'oposició veneçolana cada cop està més fragmentada. La decisió del president del país, Nicolás Maduro, d'indultar a 110 persones, entre els quals hi ha diputats i polítics de l'oposició empresonats, no ha estat rebuda de la mateixa manera a tots els sectors contraris al chavisme.









Henrique Capriles, excandidat opositor a la Presidència de Veneçuela





Henrique Capriles, excandidat opositor a la Presidència a Veneçuela, ha tornat amb força a la primera línia de l'escena política apostant amb fermesa per la via del diàleg i distanciant-se del president interí, Juan Guaidó, fins ara màxim exponent de l'oposició i partidari de boicotar les eleccions parlamentàries del 6 de desembre.









Arran de les discrepàncies que han anat emergint en l'oposició, Guaidó ha cridat a la unitat i ha advertit que la desunió "tan sols beneficia el règim".





El dimarts el ministre d'Exteriors turc, Mevlüt Çavusoglu, va fer públics els contactes del Govern de Maduro amb Capriles i Stalin González, antic vicepresident de l'Assemblea Nacional, per garantir la presència d'observadors estrangers a les próximes eleccions. Aquestes negociacions no van agradar gens al govern interí de Guaidó, que va explicar que els contactes no s'havien fet en nom seu.





"Informem als veneçolans i a la comunitat internacional del nostre absolut desconeixement de les negociacions a títol personal entre el règim de Nicolás Maduro i els dirigents Henrique Capriles i Stalin González", ha assegurat en un comunicat, en el qual ha recordat que Turquia és un país "aliat del règim de Maduro".





"Aquestes accions s'han fet sense autorització del Govern interí, l'Assemblea Nacional, els nostres aliats internacionals, i l'acord unitari de 27 organitzacions polítiques que agrupen les forces democràtiques", ha insistit el 'govern' de Guaidó, qui bona part de la comunitat internacional reconeix com el president interí del país.





CAPRILES APOSTA PER UNA SOLUCIÓ CREÏBLE





De la seva banda, Capriles ha respost de manera contundent a Twitter, i a més ha desvelat que hauria exercit un paper en l'indult que ha acordat Maduro. "Hi ha els qui s'acaben convertint en el que critiquen", ha assenyalat qui va ser governador de Miranda, abans de subratllar que "parlar i negociar no és el mateix, tret que vulguis manipular i mentir".









"No hi ha cap negociació entre Turquia i l'oposició a Veneçuela", ha recalcat per precisar que "el que sí que correspon és parlar amb tothom que ens acosti a una solució creïble" per a Veneçuela.





En aquest sentit, el dirigent opositor ha esgrimit que "parlar amb un membre de la comunitat internacional és el més normal quan creus en la política i en la democràcia", i ha acompanyat el missatge amb una foto dels presidents dels Estats Units i Turquia, Donald Trump i Recep Tayyip Erdogan.





Capriles ha recalcat que està disposat a parlar "amb tothom que sigui necessari per treure els veneçolans d'aquesta crisi", ja sigui "amb xinesos, amb russos, amb europeus".





En aquest punt, ha revelat que gràcies a les seves "gestions personals" s'ha aconseguit "la llibertat de 110 presos polítics". "El meu únic interès és defensar els veneçolans i assolir la llibertat de Veneçuela. No ens resignarem, de la mateix amanera que cap veneçolà no ho farà fins veure el canvi al país!", ha assegurat.