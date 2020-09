Mentre una jove grava un TikTok, la seva mare cau del sostre

Una jove anomenada Liz San Millan estava cantant i gravant un vídeo per TikTok i de sobte la seva mare va caure des del pis de dalt.













La jove va explicar al mitjà BuzzFeed que s'havia mudat a Nova York per estudiar teatre musical i per això estava gravant la peça 'Kinder Boyfriend' de el musical 'Heathers: The Musical' a casa dels seus pares. En aquest moment, la mare estava a l'àtic i el sostre va caure.

















"Just abans de caure, es pot veure la molèstia a la cara a causa dels cops que va donar mentre sabia que estava filmant", va explicar Liz a BuzzFeed. "Hi ha bigues de fusta a l'àtic que se suposa que has de trepitjar, però ella es va ensopegar i es va ficar al sostre".





Tot i així, sembla la mare està bé i no va patir "ni una esgarrapada".