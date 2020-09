Urkullu i Feijóo juraren el càrrec aquest dissabte

Les eleccions gallegues i basques van ser excepcionals per desenvolupar-se enmig de la pandèmia del Covid-19. No obstant això, els seus resultats no van sorprendre a ningú: van guanyar els dos partits que ja estaven en el poder: Urkullu amb el PNB i Feijóo amb el PP. Avui, els dos candidats han de jurar el càrrec que els mantindrà en la presidència de les respectives comunitats quatre anys més.









Alberto Núñez Feijóo prendrà possessió en un acte solemne que tindrà lloc al Parlament de Galícia, acompanyat pel seu cap de files nacional, Pablo Casado, i l'expresident Mariano Rajoy. Entre la tarda de dissabte mateix i diumenge al matí, el dirigent popular, per quarta vegada consecutiva president gallec, acabarà de dissenyar el govern, que diumenge estarà llest, i a què ja li ha posat deures en la seva sessió d'investidura: estan cridats a "treballar" i "patir" davant la covid-19.





Divendres passat, després de la reunió de la Conferència de Presidents, Feijóo ha manifestat que treballarà aquest dissabte, "tant al matí com a la tarda", després de la seva presa de possessió, per tenir "un nou govern" el mateix diumenge: "entenc que no hem d'esperar a dilluns ".





Sobre la composició del gabinet que l'acompanyarà en els propers quatre anys, amb el repte de la superació de la crisi sanitària i la recuperació soci econòmica de Galícia, Feijóo no va donar moltes pistes.





Així, ha recordat que ell, com a president ja investit, "exercint constitucional i estatutàriament les seves competències", serà qui hagi de fer "els canvis, si és el cas, que consideri oportuns per afrontar una etapa duríssima a Galícia i en el conjunt d'Espanya".





"Entre el dissabte a la tarda i diumenge al matí estic convençut que tindrem un nou govern", ha declarat Feijóo, que ha agraït, en la seva compareixença, "a tots els presidents, començant pel president de Govern", Pedro Sánchez , les seves felicitacions "unànimes" per haver aconseguit aquesta setmana el suport de la Cambra per renovar per un quart mandat al capdavant de la Xunta.





ACTE DE POSSESSIÓ





L'acte de presa de possessió està previst que comenci a les 12.00 hores al Pazo do Hórreo. Encara que en la sessió d'investidura no hi va haver presència de convidats, aquest acte sí comptarà amb personalitats polítiques i civils.





Segons han confirmat fonts parlamentàries, acudirà la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, per part de Govern central. Feijóo, a més, estarà acompanyat per Pablo Casado, Mariano Rajoy i la diputada Ana Pastor.





També hi seran presents el delegat de Govern a Galícia, Javier Losada; l'alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo; els presidents d'Andalusia, Juanma Moreno, Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco; els expresidents de Parlament José María García Leira, Tomás Pérez Vidal, Dolors Villarino i Pilar Rojo; el president de la Xunta Fernando González Laxe; membres de Congrés i Senat, l'eurodiputat Millán Mon i el president de la Diputació d'Ourense, Manuel Baltar.





També hi assistiran els presidents de l'Consell de Comptes i el Consello da Cultura Galega; el general en cap de la Força Logística; el president de l'TSXG i el fiscal superior de Galícia; la valedora do Pobo; els tres rectors de les universitats gallegues, empresaris i representants de mitjans de comunicació.





Els convidats estaran distribuïts en diferents sales i passadissos de Pazo do Hórreo per reduir a l'màxim els aforaments i els periodistes hauran de seguir l'acte des de les sales habilitades per a això --la habitual de premsa i el saló blava--.





URKULLU, SOTA L'ARBRE DE GERNIKA





Íñigo Urku pluja jurarà el seu càrrec com a lehendakari aquest dissabte sota l'arbre de Gernika, repetint l'acte de jurament que utilitzés José Antonio de Aguirre i Lekube, primer president d'un Govern Basc.





Aquesta jura tindrà lloc davant els membres de Parlament Basc, reunit en ple a la Casa de Juntes de Gernika per donar fe d'aquesta solemne ocasió, d'acord amb l'article 167 del Reglament de Parlament Basc.













Segons ha informat el Parlament Basc, les mesures de seguretat i distància social vigents a hores d'ara fan que tant assistents com a representants dels mitjans de comunicació vegin minvada la seva presència.





Iñigo Urkullu no adquirirà formalment la condició de responsable de l'executiu fins que no conclogui l'acte de jura i presa de possessió, una cerimònia "carregada de simbolisme i d'anècdotes històriques".





Parlamentaris i parlamentàries, així com una nodrida representació de les institucions basques, aniran accedint a la seu de la Casa de Juntes de Gernika a partir de les 11.00 hores. A les 11.30 hores començarà l'acte protocol·lari amb la recepció per part de la presidenta de les Juntes Generals de Biscaia, Ana Otadui, als membres de la Taula de Parlament Basc. Posteriorment, arribarà la presidenta de Parlament Basc, Bakartxo Tejeria.





BASTÓ DE COMANDAMENT





A la seva arribada es procedirà al lliurament, per part de la presidenta de les Juntes Generals de Biscaia, del bastó de comandament a la presidenta de Parlament Basc. Aquesta cessió simbolitza el traspàs de poders i la conversió de la Casa de Juntes en seu de Parlament Basc. Aquesta representació institucional realitzarà la recepció a les autoritats.





A les 11.55 hores arribarà a la Casa de Juntes el lehendakari electe, Iñigo Urkullu, que portarà la 'makila' que l'identifica com a president de Govern Basc. A la seva arribada a la seu foral saludarà les presidentes del Parlament i de les Juntes Generals i als membres de la taula de la Cambra basca. Sonaran les 12 campanades i a continuació el "Gernikako Arbola" al carilló. És el moment en què, en comitiva, avançaran fins al saló de plens.





En el seguici anirà la Banda Municipal de Txistularis de Bilbao, que interpretarà la marxa "Alkate Soinua". La Casa de Juntes de Gernika tindrà aquell matí un aspecte diferent a l'habitual, no hi haurà lloc per a totes les parlamentàries i els parlamentaris de Parlament Basc en els seus escons, així que autoritats institucionals i convidats, que aniran al famós acte, estaran a la sala de vidrieres.





La sessió plenària començarà quan la presidenta de Parlament Basc, Bakartxo Tejeria, obriu la sessió i cedeixi la paraula al secretari de la Mesa. Després d'aquesta lectura del decret pel qual es designa lehendakari, Iñigo Urkullu sortirà a l'exterior acompanyat per la presidenta i pels membres de la Taula de Parlament, els qui oficiaran com a testimonis de la presa de jurament, mentre els txistularis interpretaran una marxa.





Els membres del Parlament, el Govern en funcions i la resta de convidats seguiran el jurament des de l'interior de la sala de plens i des de la sala de vidrieres, mitjançant les pantalles gegants de televisió instal·lades a l'efecte.





CERIMÒNIA DE JURA





La presa de jurament tindrà lloc sota l'Arbre de Gernika. El lehendakari utilitzarà l'edició de l'Estatut d'Autonomia amb el qual prenen possessió dels càrrecs institucionals al Parlament Basc.





A més, s'utilitzarà una còpia del "Fur Vell del Senyoriu de Biscaia" realitzada el quatre de novembre de 1600, pel escrivà Juan Ruíz de Anguiz. Després del arbre, entre les columnes del templet, ertzaines amb uniforme de gran gala, uniforme de color verd, romandran fins que conclogui el jurament.





El recinte de la Casa de Juntes de Gernika estarà així mateix escortat en tot moment per ertzaines vestits amb l'uniforme vermell de gala. La presidenta de Parlament Basc donarà la paraula al secretari primer, qui llegirà en euskera i castellà l'anunci de jurament.





En aquest moment, Iñigo Urkullu, tal com han vingut fent-ho tots els seus antecessors, repetirà l'acte de jurament de José Antonio de Aguirre i Lekube basat en el que el 7 d'octubre de 1936. Després del jurament, el quintet de la Banda de música de l'Ertzaintza interpretarà l'himne oficial de la Comunitat Autònoma, "Euzko-Abendaren Ereserkia".





Seguidament, el lehendakari es col·locarà davant de la reixa que limita el recinte de l'venerat roure foral i presenciarà, acompanyat per la presidenta i els membres de la Taula de Parlament Basc, el aurresku d'honor, que en aquesta ocasió serà ballat per una parella de dantzaris de l'Ajuntament de Bilbao.





PRESA DE POSSESSIÓ





Finalitzat el aurresku, els protagonistes de l'acte tornaran a la Sala de Juntes. Els secretaris donaran en aquest moment lectura als articles 24 i 33 de l'Estatut d'Autonomia i el lehendakari es dirigirà a la tribuna d'oradors, des d'on pronunciarà la fórmula d'assumpció del càrrec.

Aquest és el moment en què la presidenta de Parlament Basc, Bakartxo Teuleria, farà lliurament de la 'makila' de Govern Basc al nou lehendakari, Iñigo Urkullu, com a símbol de la ratificació del Parlament Basc.





Complert aquest acte, la presidenta de Parlament declararà llavors presa possessió de la funció de lehendakari de Govern i aixecarà la sessió, de manera que es donarà per conclòs el solemne acte de jura i presa de possessió del lehendakari.





En aquest moment, des de l'exterior, el quintet de la Banda de Música de l'Ertzaintza interpretarà el "Agur Jaunak", posant tots els assistents dempeus. Seguidament, el lehendakari Iñigo Urkullu es dirigirà a l'recinte de l'Arbre Vell.