Espanya se situa entre els països europeus amb menys morts a les carreteres

Espanya se situa entre els països europeus més segurs a la carretera, amb 36 morts en accidents de trànsit el 2019 per cada milió d'habitants, el que suposa estar molt per sota de la mitjana europea, que es troba a les 48 víctimes mortals.









Així es desprèn de la 'Guia de Butxaca' elaborada per l'Associació de Constructors Europeus d'Automòbils (ACEA) que apunta que l'any passat van perdre la vida a les carreteres nacionals 1.724 persones, un 4,5% menys que el 2018.





Entre els estats membres que tenen una mitjana més baixa de morts a la carretera es troben Suècia, amb 22 morts per cada milió d'habitants, així com el Regne Unit (28), Irlanda (29), Malta (32), Països Baixos (34) , Dinamarca (35) i Espanya (36). A l'altre costat de la balança, països com Romania (96), Bulgària (89) o Polònia (77) es troben entre els que computen més morts en accidents de trànsit per cada milió d'habitants.





En tota la Unió Europea van perdre la vida 24.585 persones en accidents de trànsit el 2019, un 2,5% menys que en l'exercici anterior, amb 48 morts per cada milió d'habitants.





Malgrat aquesta elevada xifra, la UE si situa com la regió més segura per circular per carretera, ja que a Amèrica del Nord van morir 121 persones en accidents de trànsit per cada milió d'habitants; a Amèrica Central i Amèrica del Sud, 191 persones; mentre que l'Àfrica (266), Europa de l'est (141), Sud-est mediterrani (180), Sud-est asiàtic (207) i països del Pacífic (inclosos la Xina i Austràlia, 169) també se situen molt per sobre de la mitjana de la Unió Europea .





MENYS MORTS I MÉS VEHICLES

Entre altres dades, el 2018 el parc de vehicles europeus ascendia a més de 312,7 milions d'automòbils, un 1,4% més que l'any anterior. En aquest exercici, van morir a Europa 25.200 persones a les carreteres, un 0,4% menys.





Així, des de 2006 les morts a les carreteres europees van baixar un 42,4%, tot i que el nombre de vehicles va pujar un 16,8% en aquest període.





A la Unió Europea hi ha 610 vehicles en ús per cada mil habitants. Una mitjana que Espanya supera, ja que en el territori nacional circulen 629 cotxes per cada miler de persones.





La mitjana d'edat dels turismes europeus ascendeix als 10,8 anys, un 1% més que en l'exercici anterior, mentre que les furgonetes europees tenen de mitjana 10,9 anys, mantenint-se estable. Els camions i autobusos són els vehicles més antics, amb 12,3 anys de mitjana, un 1,65% més.





No obstant això, Espanya supera aquests registre s. Els c oches espanyols tenen una antiguitat mitjana de 12,4 anys, mentre que les furgonetes ascendeixen a 12,8 anys, els camions a 14,4 anys i els busos a 10,8 anys.