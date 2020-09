Del Dragon Khan de Tremosa al monyo d'Iglesias

La política espanyola s'ha convertit en un Dragon Khan que qui gosa muntar en ell ha d'estar disposat a desafiar el gran drac i assumir la ira del mític animal. Si no, que l'hi preguntin a l'expresident Jordi Pujol, que quan es va inaugurar l'atracció més important de parc temàtic que l'acull, no va tenir por a pujar-hi. La prova la va superar amb escreix, encara que alguns anys després, el Dragon Khan de la política i la família li passés una factura que mai oblidarà.





El que no va voler provar al seu dia els efectes del Drac va ser el nou conseller d'Indústria Ramon Tremosa que, fent campanya com a candidat a les eleccions europees de l'any 2009, va visitar el parc i davant la invitació de pujar a l'atracció de moda es va negar a rotund a "gaudir" del desafiament.





Diuen que tot torna, i, aquests dies de debut en el càrrec, el flamant conseller està fent que el món empresarial pateixi els efectes de la seva flamarada de Drac que pot cremar més encara la indústria del que ja està. Només li faltava el Tremosa fent de dragó que expulsa foc per la boca, enlloc de fer de bomber per apagar les flames dels que encara segueixen cremant.





No hi ha dia que tingui una, dues, o més mogudes. El personal està ja massa estressat i no és bo per a la salut. "La vida és com un viatge per la mar: hi ha dies de calma i dies de borrasca; l'important és ser un bon capità del nostre vaixell "deia el bonàs de Jacinto Benavente. El que passa és que hi ha uns quants capitans que això de portar la nau a bon port quan hi ha tempesta no ho tenen assumit i treuen més rendiment personal navegant en aigües braves. Això és fer política d ' "altura" per beneficiar el poble ¿I quin poble ?: La república independent de casa, que és el que pretenen





La passada setmana, amb tots els conflictes sense resoldre, l'espantada durant un mes de Pablo Iglesias pels seus embolics interns i externs de partit, reapareixia mediàticament el vicepresident desaparegut en la seva televisió de capçalera amb nova imatge que no ha deixat indiferent a l'audiència: Dos arracades negres en ambdues orelles ¿atzabeja o plàstics? i una espècie de Monyet, molt semblant al què llueix el defensa de el Reial Madrid i de la selecció espanyola, Sergio Ramos.









El canvi d'imatge d'Iglesias de les espatlles cap amunt, no és casual. És una estratègia per a desviar l'atenció dels altres temes pendents. Mentre, la seva dona i ministra d'Igualtat, Irene Montero, sortia a la premsa rosa amb una entrevista en què el canvi de vestuari era més que evident. Qui ho hagués dit que la senyora Irenita accedederia a aquest tipus d'entrevistes, canviaria el seu vestuari, per a convèncer les dones que llegeixen les publicacions d'aquest tipus. I a més respondria de temes personals.





Pau i Irene, una parella "ben" avinguda en la política i en l'àmbit personal, han sucumbit a la vanitat de canviar d'estatus, a més d'habitatge i perden el cul per aparèixer en els mitjans de comunicació. Però no era la casta qui es prestava a sortir a la revistes de cor? Això era abans, quan eren a l'oposició, ara que han arribat a formar part del consell de ministres cal adaptar-se als "nous" temps que per a ells són els millors de les seves vides.





La imatge de el vicepresident, amb arracades i monyet, és realment una imatge digna d'una obra de Valle Inclán, pare de l'esperpent que és en el que s'ha convertit Pablo Iglesias.