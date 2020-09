Canviar la dieta pot compensar anys d'emissions de CO2

Els aliments amb proteïnes vegetals, com llenties, fesols i nous, poden proporcionar nutrients vitals utilitzant una petita fracció de la terra necessària per produir carn i productes lactis.









Al canviar a aquests aliments, gran part de la terra restant podria albergar ecosistemes que absorbeixen CO2, segons un nou estudi que apareix a la revista 'Nature Sustainability'.

En el seu estudi, els investigadors van analitzar i mapejar àrees on la producció extensiva d'aliments d'origen animal, que requereix el 83 per cent de les terres agrícoles de la Terra, suprimeix la vegetació nativa, inclosos els boscos.





La investigació destaca llocs on canviar el que les persones cultiven i mengen podria alliberar espai perquè els ecosistemes tornin a créixer, compensant les nostres emissions de CO2 en el procés.





"El major potencial per a la regeneració dels boscos, i els beneficis climàtics que comporta, existeix en els països d'ingressos alts i mitjans alts, llocs on reduir la quantitat de carn i lactis famolencs de terra tindria impactes relativament menors en la seguretat alimentària" , assenyala Matthew Hayek, autor principal de l'estudi i professor assistent al Departament d'Estudis Ambientals de la Universitat de Nova York.





La crema de combustibles fòssils per obtenir energia emet CO2, escalfant el planeta. Quan l'escalfament arriba a 1,5 ° C per sobre dels nivells preindustrials, s'esperen impactes més severs com sequeres i augment del nivell de la mar. Els científics descriuen quant combustible fòssil podem cremar abans d'arribar a aquest límit utilitzant el "pressupost de carboni" global.





Segons les troballes dels autors, el recreixement de la vegetació podria eliminar entre nou i 16 anys d'emissions globals de CO2 de combustibles fòssils, si la demanda de carn caigués dràsticament en les pròximes dècades juntament amb els seus enormes requisits de terra. Aquesta eliminació de CO2 duplicaria efectivament el pressupost de carboni de la Terra, que es redueix ràpidament.





"Podem pensar en canviar els nostres hàbits alimentaris cap a dietes amigables amb la terra com un complement al canvi d'energia, en lloc d'un substitut -apunta Hayek--. La restauració dels boscos natius podria comprar un temps molt necessari perquè els països facin la transició de les seves xarxes d'energia a una infraestructura renovable lliure de fòssils ".





En el seu informe, els autors emfatitzen que les seves troballes estan dissenyats per ajudar les estratègies adaptades localment per mitigar el canvi climàtic. Tot i que el consum de carn en molts països avui en dia és excessiu i segueix augmentant, la cria d'animals continua sent fonamental en alguns llocs.





Aquestes consideracions seran importants a mesura que els països intentin desenvolupar les seves economies de manera sostenible, segons Nathan Mueller, un dels coautors de l'estudi, de la Universitat Estatal de Colorado, als Estats Units.





"L'ús de la terra es tracta de compensacions --explica Mueller, professor assistent al Departament de Ciència i Sostenibilitat d'Ecosistemes i al Departament de Ciències de l'Sòl i cultius--. Si bé el potencial per restaurar ecosistemes és substancial, la agricultura animal extensiva és cultural i econòmicament important en moltes regions del món. al final, els nostres troballes poden ajudar a identificar llocs on restaurar ecosistemes i aturar la desforestació en curs tindria els majors beneficis de carboni ".





Les recents propostes de cobrir gran part de la superfície de la Terra en boscos han generat controvèrsia com a solució climàtica. Plantar físicament més d'un bilió d'arbres requeriria un esforç físic substancial.





A més, una planificació deficient podria encoratjar la uniformitat de les plantacions d'arbres, limitar la biodiversitat o esgotar l'escassetat d'aigua a les zones seques. Finalment, els desafiaments radiquen en trobar suficient terra per mantenir els arbres fora de perill de la tala o la crema en el futur, alliberant el carboni emmagatzemat novament a l'atmosfera com CO2.





No obstant això, els investigadors van tenir en compte aquests possibles problemes al dissenyar el seu estudi. "Només mapegem àrees on les llavors podrien dispersar-naturalment, creixent i multiplicant-se en boscos densos i biodiversos i altres ecosistemes que treballen per eliminar el CO2 per a nosaltres", diu Hayek.





"Els nostres resultats van revelar més de 7 milions de quilòmetres quadrats on els boscos estarien prou humits per tornar a créixer i prosperar de forma natural, col·lectivament una àrea de la mida de Rússia", afegeix.





Les solucions tecnològiques per al canvi climàtic poden estar aviat a l'horitzó, com maquinària que elimina el CO2 directament de l'atmosfera o els tubs d'escapament de les centrals elèctriques. No obstant això, dipositar massa confiança en aquestes tecnologies podria resultar perillós, segons la coautora de l'estudi, Helen Harwatt, membre de la Facultat de Dret de Harvard.





"Restaurar la vegetació nativa en grans extensions de terres agrícoles de baix rendiment és actualment la nostra opció més segura per eliminar el CO2 --diu Harwatt--. No cal apostar nostre futur únicament en tecnologies que encara no han estat provades a major escala" .





Però els beneficis de reduir el consum de carn i lactis van molt més enllà d'abordar el canvi climàtic. "La reducció de la producció de carn també seria beneficiosa per a la qualitat i quantitat de l'aigua, l'hàbitat de la vida silvestre i la biodiversitat", assenyala William Ripple, coautor de l'estudi i professor d'ecologia a la Universitat Estatal d'Oregon.





Els esdeveniments recents també han posat en relleu la importància dels ecosistemes saludables en la prevenció de malalties pandèmiques d'origen animal, com el COVID-19.





"Ara sabem que els ecosistemes intactes i en funcionament i els hàbitats de vida silvestre apropiats ajuden a reduir el risc de pandèmies --afegeix Harwatt--. La nostra investigació mostra que hi ha el potencial de tornar grans àrees de terra a la vida silvestre. Restaura els ecosistemes natius no només ajuda al clima, quan es combina amb poblacions reduïdes de bestiar, la restauració redueix la transmissió de malalties de la vida silvestre als porcs, pollastres i vaques, i en última instància a humans ".