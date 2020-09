El Banc Sabadell demana ajuda a Goldman Sachs per a frenar la caiguda en picat de la seva rendibilitat

Banc Sabadell ha acudit a la signatura Goldman Sachs per explorar diferents opcions estratègiques per al banc, segons han confirmat fonts financeres.









Des del Banc Central Europeu (BCE) han advertit recentment que el problema de baixa rendibilitat de la banca europea s'ha vist agreujat per l'impacte de la crisi del Covid-19, pel que han instat les entitats a ajustar costos i eliminar excés de capacitat.





Segons avança 'Bloomberg', les opcions amb les que comptaria Sabadell en aquest escenari serien una fusió, una desinversió o un altre tipus d'operació estratègica. Des de Sabadell no van fer comentaris.





L'encàrrec a Goldman Sachs també té lloc en un context en què el mercat descompta un nou ball de fusions en el sector bancari, després que CaixaBank i Bankia hagin confirmat que es troben analitzant una potencial operació en aquest sentit.





Diferents analistes han apuntat en els últims dies a Sabadell com a candidat a protagonitzar la pròxima fusió en el sector. Els últims han estat aquest dimecres els directors d'Alvarez & Marsal, que han explicat que quan s'activa el botó de sortida, hi ha entitats que es queden "despenjades", sent Sabadell una d'elles, de manera que ho veuen "clar candidat" a continuar amb el procés de consolidació.





El mercat sembla recolzar aquesta tesi, ja que malgrat que l'acció del banc acumulava una caiguda de l'68% en borsa des que va començar l'any, l'anunci de les converses entre Bankia i CaixaBank li ha permès sumar quatre sessions consecutives d'ascensos, a les que ha acumulat un repunt de l'entorn de l'20%.





Banc Sabadell va retallar un 72,7% el seu benefici en el primer semestre del 2020, fins als 145 milions d'euros, després d'acumular provisions de 1.089 milions d'euros per l'actualització dels models de la normativa comptable IFRS9 que incorporen els nous escenaris macroeconòmics per el Covid-19.





A la presentació d'aquests comptes a finals de juliol, el seu conseller delegat, Jaume Guardiola, va assumir amb "certa normalitat" que Sabadell estigués en les travesses per protagonitzar una hipotètica operació de consolidació, però va assegurar que el focus del banc estava en tractar de bregar la crisi i millorar la rendibilitat de forma orgànica.





El que sí que va fer Sabadell va ser aprofitar la crisi del coronavirus per enganxar una accelerada en el seu pla de tancament d'oficines per a aquest any, sumant 90 sucursals afectades respecte a les previstes, fins a un total de 230, una reducció que previsiblement donarà pas a una oportunitat per simplificar l'estructura, migrant de forma més massiva a canals remots i a l'autoservei, va avançar llavors Guardiola.