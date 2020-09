El Ministeri de Treball proposa que la prestació per ERTO redueixi l'atur dels empleats

Després de la reunió de principis de setmana, el Ministeri de Treball ha fet arribar als agents socials una proposta sobre la pròrroga dels expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) més enllà de setembre.









La proposta inclou alguns canvis, com que a partir d'ara cobrar un ERTO si consumeixi part d'altres prestacions per desocupació. És a dir, que els treballadors que cobrin aquesta prestació tinguin menys atur. Fins al moment, el Govern havia decidit que els empleats en ERTO tinguessin el 'comptador a zero' a l'atur, però ara, tot i que no és una proposta tancada, es plantegen canviar-lo.





Segons L'Independent, el Govern pretén mantenir en el 70% de la base de cotització a la prestació dels ERTO quan excedeixi els 180 dies. En cas de cobrar la prestació més dies, les persones afectades rebrien una prestació de el 50% de la seva base de cotització. Els sindicats consideren aquesta retallada "injust", de manera que van a lluitar perquè el Govern modifiqui la proposta.





El Govern tampoc ha inclòs en l'esborrany la proposta dels empresaris de no pagar les quotes de la Seguretat Social dels treballadors en situació d'ERTO.





Tot i així, el Govern es mostra obert a debatre els punts clau de l'esborrany i si cal canviar-los. La propera reunió serà el dilluns i tots els actors implicats volen arribar a un acord com més aviat millor.