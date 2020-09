Rufián creu que seria "molt bo" sumar amb els comuns al Govern

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, s'ha mostrat favorable a un futur pacte amb els comuns per governar a Catalunya: "Seria molt bo introduir-los en la suma de govern".













En una entrevista aquest dilluns al canal 24 hores, ha dit que és partidari d'una futura aritmètica amb els comuns al Govern, ja que són una formació "sobiranista, encara que potser no clarament independentista".





En canvi, ha qualificat d'inviable pactar amb el PSC: "Hi ha molta terra cremada entre el PSC i ERC. Crec que el senyor Iceta és un interlocutor -ho dic amb respecte però amb realisme- no vàlid per a qualsevol cosa".





PRESSUPOSTOS

Sobre possibles pactes amb l'Executiu per aprovar els pressupostos generals de l'Estat (PGE), ha afirmat "la por del Govern i d'ERC és mútua" a l'abordar una negociació.





"Ells segurament no confien en nosaltres per una suposada inestabilitat d'ERC, i nosaltres podem arribar a no confiar en ells", perquè en ocasions --ha dit-- el PSOE ha negociat amb els republicans per després pactar amb Cs.





Preguntats per si llavors votessin 'sí' als PGE, ha dit: "És possible que el Govern faci tot el possible perquè entrem a negociar un sí".





Pel que fa als criteris amb que negociaran, ha detallat que ERC defensarà mesures per treure a la gent "del forat econòmic i social en què està".